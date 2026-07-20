Gazeteci Çetin Gürel İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

İzmir basınının tanınan isimlerinden, Gözlem gazetesinin kurucusu ve imtiyaz sahibi gazeteci Çetin Gürel, 86 yaşında hayatını kaybetti. Gürel için Alsancak Hocazade Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da iştirak ettiği törende, Gürel'in ailesi, meslektaşları, iş ve siyaset dünyasından çok sayıda temsilci bir araya gelerek gazeteciye veda etti. Kılınan namazın ardından Çetin Gürel, Aşağı Narlıdere Mezarlığı’na defnedildi.

ÇETİN GÜREL KİMDİR?

1940 yılında Kemalpaşa’da dünyaya gelen Çetin Gürel, eğitim hayatını İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olarak tamamladı. Gazetecilik serüvenine 1960 yılında Ege Ekspres gazetesinde spor muhabiri olarak adım atan Gürel, mesleki yaşamı boyunca pek çok kurumda görev üstlendi. Cumhuriyet ve Demokrat İzmir gazetelerinde spor sorumluluğu ve sayfa sekreterliği gibi görevlerde bulundu.

1976 ile 1985 yılları arasında Yeni Asır gazetesinde haber müdürü ve genel koordinatör olarak çalışan Gürel, basın sektöründeki başarılarını ulusal çapta da sürdürdü. İstanbul’da yayın hayatına başlayan Sabah gazetesinin kuruluş aşamasında rol üstlenerek genel müdürlük görevini yürüttü.

İzmir'de Gazete Ege’nin ardından ekonomi odaklı yayıncılık yapan Gözlem gazetesini kuran Gürel, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin de kurucuları arasında yer alıyordu. Gazetecinin evli ve iki çocuk babası olduğu biliniyor. (ANKA)