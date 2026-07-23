Gazeteci Alican Uludağ'ın X hesabı ve 13 paylaşımına erişim engeli

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) EngelliWeb platformu üzerinden paylaştığı bilgilere göre, DW Türkçe muhabiri gazeteci Alican Uludağ'ın X platformundaki kişisel hesabı ve 13 ayrı paylaşımı hakkında erişim engeli kararı alındı. Uludağ, dün Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan haftada 4 gün imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Söz konusu engelleme kararı, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesi gösterilerek uygulandı. Alınan karar doğrultusunda, kısıtlama getirilen 13 paylaşımın tamamı X platformu tarafından Türkiye’deki kullanıcılara kapatılarak görünmez kılındı. Hesabın kendisi hakkındaki kısıtlama kararının ise henüz tam olarak uygulanmadığı kaydedildi.

HANGİ İÇERİKLER ENGELLENDİ?

Engellenen içerikler arasında Türkiye'deki yargı sistemi, 15 Temmuz süreci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davaları ve CHP’li belediyelere yönelik yürütülen operasyonlara dair eleştirel ifadelerin yer aldı. İFÖD'ün paylaştığı belgeye göre engellenen paylaşımların konuları şu şekilde:

Erişime engellenen paylaşımlar arasında Uludağ’ın, Levent Üzümcü’nün gözaltına alınmasını eleştirdiği ve 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ile sonrasındaki siyasi ve askerî sorumluluklara ilişkin sorular yönelttiği paylaşımlar da bulunuyor.

Uludağ’ın gazetecilere yönelik soruşturmalar, NATO Zirvesi öncesindeki gözaltılar ve Muhammed Kavi’nin öldürülmesine ilişkin soru işaretlerini gündeme getirdiği paylaşımları da erişime engellendi.

Uludağ’ın Kemal Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanlarına yönelik operasyonlara yaklaşımını eleştirdiği, CHP’li belediyelere yönelik operasyonları sorguladığı ve İBB Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in tutukluluğuna ilişkin paylaşımı da erişime engellendi.