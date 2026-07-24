Gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya hesabı erişime engellendi

DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ'ın X sosyal medya hesabı Türkiye'den erişime engellendi. Söz konusu erişim engeli, Uludağ'ın daha önce yaptığı 13 paylaşımın erişime engellenmesinin ardından geldi.

ALİCAN ULUDAĞ'IN X HESABI ERİŞİME ENGELLENDİ

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sonrasında gözaltına alınıp serbest bırakılan gazeteci Alican Uludağ'ın X (eski adıyla Twitter) hesabı Türkiye'den görünmez kılındı.

Uludağ'ın sosyal medya hesabına bakmak isteyen kullanıcılar "Bu hesap yasal talep üzerine Türkiye'den görünmez kılındı" uyarısıyla karşılaştı.

13 PAYLAŞIMI HAKKINDA DA ERİŞİM ENGELİ KARARI VERİLMİŞTİ

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan haftada 4 gün imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan Uludağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı 13 paylaşıma, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesi gösterilerek erişim engeli getirilmişti.

Gazeteci Alican Uludağ

Alınan karar doğrultusunda, kısıtlama getirilen 13 paylaşımın tamamı X platformu tarafından Türkiye'deki kullanıcılara kapatılarak görünmez kılındı.