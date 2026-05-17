Gaza bastın tartışması 4 aracı kül etti: Alkollüydüm yaktım

İstanbul Beyoğlu, İstiklal Mahallesi’nde 4 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00 sıralarında gerçekleşen olay, sokaktaki güvenlik ve bireysel şiddet sorununun ulaştığı noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Mazlum Y., bir kafede oturduğu sırada motosikletiyle yanından geçen 26 yaşındaki Dilovan Ç. ile 'gereksiz yere gaza basma' meselesi yüzünden tartıştı. Bu tartışmadan iki gün sonra, Mazlum Y. yanına arkadaşı İslam A.’yı da alarak olay yerine geri döndü.

SOKAK ORTASINDA KUNDAKLAMA: 4 ARAÇ KULLANILAMAZ HALDE

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, plakası bulunmayan bir motosikletle olay yerine gelen iki şüpheliden biri, Dilovan Ç.’ye ait motosiklete yanıcı madde sıkarak ateşe verdi. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki diğer motosikletlere de sıçradı. Çıkan yangında hedef alınan motosikletin yanı sıra; Çetin Ç. (36), Kaan Ş. (26) ve Zübeyir A.'ya (44) ait park halindeki üç motosiklet daha tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında şans eseri yaralanan olmadı.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ KAYITLARI DİKKAT ÇEKTİ

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda, güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilen Mazlum Y. gözaltına alındı. Olayın diğer faili olduğu belirlenen İslam A.’nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Emniyet kayıtları, şüphelilerin daha önce de pek çok suçla ilişkilendirildiğini ortaya koydu. Tutuklanan Mazlum Y.’nin "Mala zarar verme" ve "Kasten yaralama" suçlarından kaydı bulunurken; firari durumda olan İslam A.’nın ise "Uyuşturucu madde ticareti", "Uyuşturucu madde kullanmak", "Kasten yaralama" ve "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" gibi çeşitli suçlardan poliste kaydı olduğu öğrenildi.

"ALKOLLÜYDÜM, TARTIŞTIĞIM İÇİN YAKTIM"

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Mazlum Y., olayın çıkış nedenini iki gün önceki tartışmaya bağladı. Dilovan Ç.’nin motosikletiyle yanlarından geçerken 'gereksiz yere gaza bastığını' öne süren şüpheli, ifadesinde şunları söyledi:

"Alkollüydüm. Tartıştığım için motosikleti yaktım. Arkadaşımla birlikte olay yerine gittik ve elindeki kolonya benzeri spreyle motosikleti ateşe verdik."

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mazlum Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayın vahameti güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kasklı iki şüphelinin motosikletle sokağa girdiği, park halindeki araçların yanına yaklaşarak yanıcı maddeyi püskürttüğü ve saniyeler içinde yükselen alevlerin ardından olay yerinden kaçtıkları görülüyor. Dört vatandaşın maddi zarara uğradığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.