Gar katliamı faili IŞİD'li itiraf etti: Ekrem İmamoğlu'na suikast planlamışlar!

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 10 Ekim Ankara Garı Katliamı’nın faillerinden IŞİD üyesi Ömer Deniz Dündar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast planladığını ancak bu planın herhangi bir hazırlık aşamasına geçilmeden rafa kaldırıldığını söyledi.

MİT tarafından 25 Mayıs’ta Türkiye’ye getirilerek tutuklanan, 10 Ekim Ankara Garı Katliamı faillerinden Ömer Deniz Dündar, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu. Dündar ifadesinde, terör örgütünün Türkiye yapılanması, kanlı eylem planları ve iç işleyişine dair kritik bilgiler verdi.

GAR SALDIRISI DURMAZ’IN İNİSİYATİFİYLE YAPILMIŞ

Ömer Deniz Dündar, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nın, örgütün o dönemki Gaziantep sorumlusu Yunus Durmaz tarafından kendi inisiyatifiyle gerçekleştirildiğini iddia etti. Patlamanın ardından örgütün dış birimler sorumlusu Ebu Zeyneb Ensari’nin, hedef alınan grupların listesini içeren bir rapor hazırlayıp üst birime gönderdiğini ancak onay alamadığını belirtti.

Saldırının üst yönetimden onay gelmeden ve para verilmeden, tamamen Yunus Durmaz’ın kendi içtihadıyla yapıldığını öne süren Dündar, örgütün o dönem Türk yetkililerle bir anlaşma görüşmesi yürütmesi sebebiyle eylemi sahiplenmediğini, hatta Gaziantep ve Adıyaman gruplarına cephe aldığını iddia etti.

İMAMOĞLU PLANINI İTİRAF ETTİ

Evrensel'den İsmail Cem Şimşek'in haberine göre Dündar’ın ifadesinde, IŞİD tarafından planlanan ancak başarısızlıkla sonuçlanan dikkat çekici eylem girişimleri de yer aldı:

Ekrem İmamoğlu’na yönelik suikast planı: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik suikast fikrinin Mustafa Dokumacı’ya ait olduğu, ancak bu planın herhangi bir hazırlık aşamasına geçilmeden rafa kaldırıldığı belirtildi.

Kapadokya’da balon saldırısı planı: Nevşehir Kapadokya’da sıcak hava balonlarına yönelik bir eylem için Suriyeli bir örgüt mensubunun görevlendirildiği, fakat bu kişinin yakalanmasıyla planın başarısız olduğu ifade edildi. Talimatı veren kişinin ise Kasım Güler olduğu kaydedildi.

Rahip Brunson suikastı girişimi: İzmir’de Rahip Brunson’a yönelik adres tespiti yapıldığı, ancak Brunson’ın serbest bırakılarak Türkiye'den ayrılması üzerine planın iptal edildiği aktarıldı.

LGBTİ saldırı planı: Sosyal medyadaki İslam’a hakaret içerikli paylaşımlar gerekçe gösterilerek Mustafa Dokumacı tarafından saldırı talimatı verildiği, eylem için silah temin eden "Hattab" kod adlı şahsın ise daha sonra İstanbul’da yakalandığı bildirildi.

ULUSLARARASI YAPILANMA VE KAYIP SİLAHLAR

Örgüt içindeki faaliyetlerine de değinen Dündar, IŞİD’in “Uzak Vilayetler İdaresi” bünyesindeki Mekteb-i Faruk ofisinde geçici emir olarak görev yaptığını açıkladı. Bu ofis aracılığıyla Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kafkasya, Kosova ve İngiltere’deki gruplarla koordinasyon sağlandığını ifade etti.

Dündar, Kosova’da 20 kişilik bir gruba silah gömdürüldüğünü ve koordinatların İngiltere’deki bir sorumluya iletildiğini ancak daha sonra bu gruplarla iletişimin koptuğunu belirtti.