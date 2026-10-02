Gaming İstanbul 2026'da 31 bin ziyaretçi ve 1.500 sektör profesyoneli bir araya geldi

Türkiye’nin oyun ve dijital eğlence etkinliklerinden Gaming İstanbul (GIST) 2026, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Üç gün süren etkinliği 31 bin kişi ziyaret ederken, iki günlük B2B programında 1.500’ü aşkın sektör profesyoneli yer aldı.

150’den fazla katılımcı ve destekçi markanın bulunduğu etkinlikte oyun deneyimleri, sahne programları, söyleşiler, cosplay yarışması ve çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Gaming İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Devrim, etkinliğin yeniden düzenlenmesinin ardından alınan geri bildirimlerin ve kurulan bağlantıların GIST’in gelecek dönem planları açısından önemli olduğunu belirtti.

Devrim, Türkiye’nin oyun ve yazılım sektöründeki büyüme potansiyeline dikkat çekerek, hizmet ihracatına yönelik teşviklerin sektör açısından yeni fırsatlar yaratabileceğini ifade etti.

COSPLAY YARIŞMASININ KAZANANI BELLİ OLDU

GIST 2026’nın öne çıkan etkinliklerinden biri cosplay yarışması oldu. Toplam 80 başvurunun yapıldığı yarışmada 17 kişi finale kaldı.

Finalde Pyramid Head karakteriyle yarışan Enhar Güreşçi, 99 puanla birinci oldu. Magos – Tech Priest karakteriyle Burak Yağız Güllü 86,67 puanla ikinci, Other Mother / The Beldam karakteriyle Damra Dila Aydın ise 84,33 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Yarışmada ayrıca beş jüri özel ödülü verildi. Mehmet Efe Ekinci, Gamze Alay, Moustapha Abdel Salam, Ferhan Babacan ve İnci İmer Ademoğlu farklı karakterlerle bu ödüllerin sahibi oldu.

Anime içerikleriyle tanınan Samet Öztürk ve Muharrem Şahin de etkinlik kapsamında düzenlenen söyleşide katılımcılarla bir araya geldi.