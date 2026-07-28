Galatasaraylı eski şampiyon hedefi Ay'a çıkardı: Daha lise sonda ama dünyayı salladı

2022 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) şampiyonlarından Galatasaray Lisesi 12. sınıf öğrencisi Bengisu Ece Bakırdere, uzay alanındaki başarısıyla uluslararası bir projeye seçildi. Bakırdere, Hindistan'da düzenlenecek "Mission ShakthiSAT" programında Türkiye'yi temsil edecek tek öğrenci olarak Ay yörüngesine gönderilecek bilim uydusunun tasarım çalışmalarında yer alacak.

DAHA LİSE SONDA AMA DÜNYAYI SALLADI

Space Kidz India tarafından yürütülen ve genç kadınları bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında desteklemeyi amaçlayan "Mission ShakthiSAT" programına bu yıl 108 ülkeden öğrenciler kabul edildi.

Binlerce başvuru arasından seçilen Bengisu Ece Bakırdere, zorlu mülakat ve sınav süreçlerini başarıyla tamamlayarak Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

EN AZ 100 KIZ ÇOCUĞUNA ÖĞRENDİKLERİNİ AKTARACAK

Programa kabul sürecini anlatan Bakırdere, mülakat sırasında kendisine önemli bir söz verdirildiğini belirtti.

Program sonunda Türkiye'ye döndüğünde öğrendiklerini en az 100 kız çocuğuna aktarma sözü verdiğini söyleyen Bakırdere, bu taahhüdün programın en önemli şartlarından biri olduğunu ifade etti.

Seçim sürecinin ardından kodlama, uydu sistemleri, haberleşme teknolojileri, inovasyon ve liderlik başlıklarında 120 saati aşan çevrim içi eğitim aldığını, eğitim sonunda yapılan sınavı da başarıyla geçtiğini belirten Bakırdere, böylece Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki uygulamalı programa davet edildi.

GALATASARAYLI ESKİ ŞAMPİYON HEDEFİ AY'A ÇIKARDI

23-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek program kapsamında uluslararası ekiplerle laboratuvar ortamında çalışacak olan Bengisu Ece Bakırdere, Ay yörüngesine gönderilmesi planlanan bilim uydusunun geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Program kapsamında ayrıca roketlerde kullanılan faydalı yüklerin ağırlığını azaltmaya yönelik mühendislik çalışmalarına da katılacak.

Tasarlanacak uydunun internet, radar ve gözlem amaçlı kullanılan küp uydu sınıfında olacağı belirtildi.

HİNDİSTAN BAŞBAKANI İLE BİR ARAYA GELECEK

Program kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile de bir araya gelmesi planlanan Bengisu Ece Bakırdere, bunun kendisi için büyük bir motivasyon olduğunu söyledi.

Üniversitede kimya ve astronomi alanında eğitim almak istediğini belirten genç öğrenci, gelecekteki en büyük hedefinin ise Türkiye'ye kimya alanında Nobel ödülü kazandırmak olduğunu ifade etti.

Bakırdere, uluslararası programa seçilmenin gururunu yaşadığını belirterek, elde ettiği deneyimlerle Türkiye'deki kız çocuklarına ilham vermeyi ve onların bilim alanındaki çalışmalarına katkı sunmayı amaçladığını söyledi.