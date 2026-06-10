Gaffar Okkan suikastı davasında zaman aşımı kararı

Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile birlikte beş polis memurunun şehit edildiği suikasta ilişkin davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Saldırının kilit isimleri arasında gösterilen ve yaklaşık 25 yıldır firari durumda bulunan iki sanık hakkındaki dava, zaman aşımı gerekçesiyle düşürüldü.

24 Ocak 2001 tarihinde Diyarbakır’da makam aracına yönelik düzenlenen silahlı saldırıda şehit edilen Ali Gaffar Okkan’ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, kırmızı bültenle aranan Haşim Alabalık ve Murat Aktaş hakkında mahkeme tarafından zaman aşımı kararı verildi. NTV'de yer alan habere göre kararla birlikte iki sanık için daha önce çıkarılan yakalama emirleri de kaldırıldı.

İddianamede, Hizbullah terör örgütü mensubu olduğu belirtilen ve “Tarık” kod adını kullanan Haşim Alabalık’ın suikastın planlayıcılarından biri olduğu, “Vedat” kod adlı Murat Aktaş’ın ise saldırı talimatını veren isimler arasında yer aldığı ifade ediliyordu. Her iki sanık da yıllardır uluslararası düzeyde aranıyordu.

NE OLMUŞTU?

1997-2001 yılları arasında Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak görev yapan Ali Gaffar Okkan, 24 Ocak 2001 günü saat 17.40 sıralarında makamından ayrılarak Valilik binasına doğru hareket ettiği sırada saldırıya uğradı. Sezai Karakoç Bulvarı’nda kurulan pusuda açılan ateş sonucu Okkan olay yerinde şehit oldu.

Saldırıda ayrıca koruma ekibinde bulunan polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy da şehit düştü.

Görev yaptığı dönemde Diyarbakır’da güvenlik ve toplumla ilişkiler alanında yürüttüğü çalışmalarla tanınan Okkan, kent halkıyla kurduğu yakın bağlar sayesinde geniş kesimlerin takdirini kazanmıştı. Aradan geçen yıllara rağmen Diyarbakır’da hatırası yaşamaya devam eden Okkan, kentin hafızasında önemli bir yer tutuyor.