Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar günü: Duruşma başlamadan çıkan gerginliğe polis müdahalesi

19 Mart akşamı İstanbul Ümraniye’de, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile rapçi Canbay’ı barıştırmak amacıyla bulunduğu aracın içinde vurularak öldürülen 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar duruşması bugün görülüyor.

Karar çıkması beklenen duruşması öncesi adliyede gerginlik çıktı. İhsan Yalçın'ın haberine göre, Kundakçı ailesine destek olmak için adliyeye gelen biri, duruşma salonu önünde bekleyen Bilal Kadayıfçıoğlu ve avukatlarının görüntüsü çekince korumalar ve polisler devreye girdi.

Kubilay Kaan Kundakçı’nun babası Cemil Kundakçı da yaşananlara tepki gösterdi.

Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve diğer tutuklu sanıkların duruşma salonuna getirilmesinin ardından duruşma başladı. İzzet Yıldızhan ise duruşmaya İzmir’den SEGBİS ile bağlanıyor.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN TAHLİYESİ İSTENDİ

Olayın ardından Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Soruşturma aşamasında İzzet Yıldızhan tahliye edildi.

Anadolu 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü celsesi öncesinde ise Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nun cinayete azmettirdiklerinin kabul edilmesi gerektiği yönündeki değerlendirmeyi destekleyen kesin delillerin bulunmadığı belirtildi. Telefon görüşmeleri ve iletişim trafiğinde öldürme kastına yönelik açık bir yönlendirme veya talimat bulunmadığı vurgulandı.

Mütalaada, cinayete ilişkin kamera görüntüleri de ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun saat 22.57.41’de araçtan indiği, beline götürdüğü elini ardından tabanca olduğu değerlendirilen cismi çıkarmak için kullandığı ve 22.57.52’de Kubilay Kaan Kundakçı’nın bulunduğu araca doğru eğildiği belirtildi. Yaklaşık 3 saniye sonra, saat 22.57.55’te silah sesi olduğu değerlendirilen sesin duyulduğu kaydedildi.

Tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması ve tutukluluk halinin devamı talep edildi. Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise 'suçu bildirmeme' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi ve tahliyesi istendi.

Savcı, diğer tutuklu sanıklar Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu ve Engin Taşkıran’ın tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak hükümle birlikte adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verilmesini talep etti. Sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan’ın ise üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi istendi. (DHA)