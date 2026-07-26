Funda Arar'dan AHBAP açıklaması! 'Bir kuruş bile para yatırmadım'

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma devam ederken, Haluk Levent hakkında bir açıklama da ünlü şarkıcı Funda Arar'dan geldi.

Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Funda Arar, AHBAP soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent'e hiçbir zaman inanmadığını söyledi. 'AHBAP Derneği'ne bir kuruş bile yatırmadım' diyen Arar, Levent için ise 'geçmişi, hikayesi bilinen bir isim' dedi.

6 Şubat depremlerinin ardından yaptığı yardımları bireysel olarak yaptığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Bir kuruş bile Ahbap Derneği'ne para yatırmadım. Ben o dönemde kendim elimden geldiğince, kendim olarak yardımlarda bulundum. Ama bunu Ahbap üzerinden yapmadım" ifadelerini kullandı.

"ONU KOLAY KOLAY KİMSE BIRAKAMIYOR"

Funda Arar, sözlerine şöyle devam etti:

"Camiada zaten söylenen, konuşulan; 'ne oluyor, ne bitiyor, neler dönüyor' onları bildiğimiz bir isim olduğu için bana çok inandırıcı gelmemişti. Yani sonra baktım yardımlar falan da oluyor... Bir yandan da şey dedim; 'Herhalde düzeldi mi acaba?' falan. Ama sonra kendi kendimize; kumar, Allah korusun, Allah kimsenin başına vermesin, bütün alışkanlıklardan berbat bir bağımlılık. Bütün bağımlılıklardan berbat bir bağımlılık. Öyle onu kolay kolay kimse bırakamıyor. Yani böyle bir durum var."

"HERHALDE BÖYLE BİR ŞEYE CESARET EDİLMEZ DİYE DÜŞÜNDÜM"

Altaylı'nın, "Sanat camiasında aslında bütün bunlar biliniyordu ve şüpheyle karşılanıyordu. Ama siz bile 'acaba adam oldu mu?' diye düşünmüşsünüz" sözlerinde de yanıt veren Arar, şöyle dedi:

"Böyle bir 'Allah Allah, oldu mu falan?' Bu kadar insan paraları yatırıyorlar, bilmem neler falan... Herhalde böyle bir şeye cesaret edilmez diye düşündüm; bir dernek, yardım... Bir de depremin hemen ardından böyle bir durum. O kadar insan mağdur durumdayken bu da artık yapılmaz diye düşünüyor insan."