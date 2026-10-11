Fren yerine gaza bastı, otomobil bahçeye uçtu!

Beşiktaş'ta 79 yaşındaki Yaşar Nurtaç O.'nun kullandığı otomobil, iddiaya göre fren yerine gaza basması sonucu site bahçesine uçtu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Beşiktaş'ın Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobili kullanan Yaşar Nurtaç O., fren yerine gaza bastı. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği araç, sitenin bahçesine uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yaralanan Yaşar Nurtaç O., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sarıyer Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

"FREN YERİNE GAZA BASMIŞ"

Kazayı gören Azmiye Akbıy şu ifadeleri kullandı:

"Bahçedeydim. Birkaç tane tavuğum vardı kümese bakıyordum. Önce ağaca takıldı takla attı sonra da araç yüzüstü düştü. Sürücü de arka koltuktan çıktı. Bakmak için koştum. Br kişi vardı hanımefendi 80 yaşlarındaydı. Gittim kendisi sürünerek çıktı. Konuştuk 'Beni yukarı çıkar' dedi. Ben de 'Olmaz polis ve ambulansı arayacağız. Şok geçiriyorsun' dedim.

Bina sakinlerinden Alev Hanım itfaiye ve polisi aradı. Ondan sonra geldiler. Park etmeye çalışırken fren yerine gaza basmış. Bende bir şey yok. Korkudan kaçtım kümeslerin yan tarafına. Ben gelene kadar 2-3 dakika içinde araçtan kendisi çıktı." (DHA)