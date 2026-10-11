Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Fren yerine gaza bastı, otomobil bahçeye uçtu!

Fren yerine gaza bastı, otomobil bahçeye uçtu!

Beşiktaş'ta park etmeye çalışırken fren yerine gaza bastığı iddia edilen 79 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, site bahçesine uçtu.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Fren yerine gaza bastı, otomobil bahçeye uçtu!

Beşiktaş'ta 79 yaşındaki Yaşar Nurtaç O.'nun kullandığı otomobil, iddiaya göre fren yerine gaza basması sonucu site bahçesine uçtu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Beşiktaş'ın Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobili kullanan Yaşar Nurtaç O., fren yerine gaza bastı. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği araç, sitenin bahçesine uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Fren yerine gaza bastı, otomobil bahçeye uçtu! - Resim : 1

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yaralanan Yaşar Nurtaç O., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sarıyer Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Fren yerine gaza bastı, otomobil bahçeye uçtu! - Resim : 2

"FREN YERİNE GAZA BASMIŞ"

Kazayı gören Azmiye Akbıy şu ifadeleri kullandı:

"Bahçedeydim. Birkaç tane tavuğum vardı kümese bakıyordum. Önce ağaca takıldı takla attı sonra da araç yüzüstü düştü. Sürücü de arka koltuktan çıktı. Bakmak için koştum. Br kişi vardı hanımefendi 80 yaşlarındaydı. Gittim kendisi sürünerek çıktı. Konuştuk 'Beni yukarı çıkar' dedi. Ben de 'Olmaz polis ve ambulansı arayacağız. Şok geçiriyorsun' dedim.

Fren yerine gaza bastı, otomobil bahçeye uçtu! - Resim : 3

Bina sakinlerinden Alev Hanım itfaiye ve polisi aradı. Ondan sonra geldiler. Park etmeye çalışırken fren yerine gaza basmış. Bende bir şey yok. Korkudan kaçtım kümeslerin yan tarafına. Ben gelene kadar 2-3 dakika içinde araçtan kendisi çıktı." (DHA)

Fren yerine gaza bastı, otomobil bahçeye uçtu! - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Kaza Yaralı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro