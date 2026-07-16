Fransa Ulusal Günü Ankara'da kutlandı: İki büyükelçi erik dalı oynadı

Fransa Ulusal Günü nedeniyle önceki akşam Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinde bir resepsiyon düzenlendi. 1789 Fransız Devrimi'nin önemli aşamalarından biri olan 14 Temmuz Bastille Hapishanesi baskını, ülkede bayram olarak kutlanıyor. Resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'daki diplomatik misyonların temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ ORTAK"

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, konuşmasında, Ankara'da geçen hafta düzenlenen NATO zirvesine işaret ederek, "Güvenlik konuları karşısında ittifakımızın önemini bir kez daha ortaya koyan bu zirvenin organizasyonu dolayısıyla Türk makamlarını ve özellikle diplomat meslektaşlarımızı içtenlikle tebrik ediyorum" dedi.

Dumont, "İster güvenliğimize yönelik tehditlerle mücadele olsun, ister iklim değişikliğinin sonuçlarıyla başa çıkmak için, burada bulunan hepimiz Türkiye'nin ortakları için ne kadar önemli olduğunu ve ortaklarının da Türkiye için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. NATO zirvesinden sadece birkaç ay sonra Antalya'da düzenlenecek COP31 de bunun en somut göstergelerinden biridir. Fransa, bu anlayış doğrultusunda Türkiye ile iddialı bir ilişki kurmak için çalışıyor" sözlerini kullandı.

"HEDEF 30 MİLYAR DOLAR"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay ise, Osmanlı-Fransız diplomatik ilişkilerinin 1483'te kurulduğuna dikkat çekti. İki ülkenin cumhurbaşkanları arasında karşılıklı saygı ve düzenli temaslar olduğunu ifade etti.

Bozay, "Fransa ile ilişkilerimizin en önemli unsurları arasında ekonomi ve ticaret gelmektedir. 2025 yılında 24 milyar dolarlık bir ticaret hacmi elde ettik. 2030 yılına kadar bu rakamı 30 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

BÜYÜKELÇİLER ERİK DALI OYNADI

Konuşmaların ardından müzik yayını yapıldı, DJ performansı sergilendi. İlerleyen saatlerde ise, sanatçı Ömer Faruk Bostan, Erik Dalı türküsünü söyledi. Bu sırada Isabelle Dumont ile Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde karşılıklı oynadı. Bu anlar davetlilerin ilgisini çekti. Aynı dakikalarda, Fransa ile İspanya'nın Dünya Kupası yarı final mücadelesi de iki dev ekranla gösterildi.