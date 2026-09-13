Frankfurt’tan Anıtkabir’e patenle yolculuk: 43 günde 10 ülke geçti

Almanya’nın Frankfurt kentinden patenleriyle yola çıkan 53 yaşındaki spor eğitmeni Murat Sağlam, 43 günde 10 ülkeyi geride bırakarak Türkiye’ye ulaştı. Toplam 4 bin 200 kilometre yol katetmesinin ardından Kocaeli’nin Darıca ilçesinde mola veren Sağlam, yolculuğunu Ankara’da Anıtkabir’de tamamlamayı hedefliyor.

5 YILLIK HAZIRLIK SÜRECİ

Türkiye’ye patenle gelme fikrinin 5 yıl önce antrenörü Mikail Yılmaz ve yardımcısı Suat Tanbi’nin önerisiyle ortaya çıktığını belirten Almanya doğumlu sporcu, bu süreçte yoğun bir antrenman programı uyguladığını ifade etti. Sağlam, hazırlık döneminde ayaklarına 60’ar kilogram ağırlık bağlayarak bisiklet sürdüğünü, disiplinli çalışma ve doğru beslenme sayesinde hedefine ulaştığını dile getirdi.

10 ÜLKEYİ GERİDE BIRAKTI

Frankfurt’tan 7 Temmuz’da hareket eden Sağlam; Avusturya, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan güzergâhını takip ederek Türkiye’ye giriş yaptı. Yolculuğunun 43'üncü gününde Darıca’nın Bayramoğlu Mahallesi’ne varan sporcu, Anıtkabir’e ulaşmak için önünde yaklaşık 450 kilometrelik bir mesafe kaldığını kaydetti.

GENÇLERE VE ÇOCUKLARA UMUT OLMAYI HEDEFLİYOR

Projenin yalnızca sportif bir amaç taşımadığını vurgulayan Sağlam, çocuklara ve gençlere örnek olarak istek ve azimle her şeyin başarılabileceğini göstermek istediğini belirtti. Yol boyunca farklı kültürlerden insanların yoğun ilgisiyle karşılaştığını ve zaman zaman evlerde misafir edildiğini aktaran sporcu, teknik ekipman bakımını da yol üstünde kendisi üstleniyor. Her 300-400 kilometrede bir paten tekerleklerini değiştirdiğini ifade eden Sağlam, yanında yedek tekerlekler ve bir çift yedek paten taşıyor.

Gördüğü destekten dolayı teşekkürlerini ileten Murat Sağlam, yolculuğunu Anıtkabir’e ulaşarak Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda noktalamak istediğini bildirdi. (DHA)