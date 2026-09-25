Fon vurgununda 'gizemli 12 kişi' gizemi! Tera foncuları hala kayıp

TERA ve Pusula'nın başını çektiği fon skandalında günlerden beri tartışılan ve "sis perdesi var" denilen meselede, o perde daha da kalınlaştı.

Fon skandalında, fonlar kapalıyken yatırım yapan ve 524 kat kazanan 12 kişi kim? Vurgunun merkezinde yer alan Tera'nın fonu kapalıyken 4 yıl boyunca büyük servet kazanan 12 kişi olduğu, iktidara yakın isimlerden oluşan bu 12 kişinin açıklanmadığı çok konuşulmuştu.

Bu sabah 3. dalga operasyonda bu sorunun yanıt bulduğu yönünde bir tespit yapıldı. Gelen bilgilere göre, kapalı fon yatırımcısı 12 kişi tespit edilmiş ve adli işlem başlatılmıştı.

Ancak 3. dalga operasyon, Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem gerçekleştirenlere yönelikti. Paylaşılan isimler de onlardı. Yani kim oldukları merak edilen Tera yatırımcıları ile hiç ilgisi yoktu.

Yapılan açıklamada adli işlem başlatılanların isimleri de paylaşıldı:

- Fatmagül Lafçı – 3. dalga operasyonda gözaltına alındı.

- Necmettin Enes Töbü – 3. dalga operasyonda gözaltına alındı.

- Engin Geylan – 3. dalga operasyonda gözaltına alındı.

- Niyazi Derindağ – 3. dalga operasyonda gözaltına alındı.

- Hacı Bayram Adıyaman – 3. dalga operasyonda gözaltına alındı.

- Yunus Caf – 3. dalga operasyonda gözaltına alındı.

- Serdar Turhan – Daha önce tutuklandı.

- Ahmet Özcan – Daha önce tutuklandı.

-Selay Turhan İnce – Firari

- Mustafa Bor – Hakkında yurtdışı yasağı kararı vardı

- Muhammet Yarız – Daha önce tutuklandı.

- Mehmet Salih Turhan – Hakkında yurtdışı yasağı kararı vardı

O FONCULAR BU FONCULAR DEĞİL

Yapılan açıklamada 12 ismin tespit edildiği bilgisi vardı, ancak dikkatli gözler, 'gizemli 12 kişi' diye günlerdir haberi yapılan isimlerin bunlar olmadığını tespit etti.

Zira adli kaynakların verdiği bilgide yer alan isimler Pusula fonu yatırımcılarıydı. Zaten açıklamada da bu bilgi vardı. "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında 3. dalga operasyon gerçekleştirilmiştir. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem gerçekleştiren toplam 12 kişi tespit edilmiştir." deniliyordu.

Ancak günlerdir tartışılan o 12 isim, Tera Fon yatırımcılarıydı. Yani tespit edilen 12 kişi, günlerdir tartışılan 'gizemli 12 kişi' değildi...

GİZEMLİ 12 KİŞİ ÜZERİNDEKİ SİS PERDESİ KALINLAŞTI

"Gizemli 12 kişi" iddiasını ilk dillendiren ekonomist Kerim Rota oldu. Rota, Halk TV yayınında şunları söylemişti:

“2021 yılında kuruluyor, Temmuz 2025’e kadar kapalı fon olarak hayatına devam ediyor, yani içinde sadece 12 kişi var. Bunların kim olduğu bilinmiyor, bunların açıklanması lazım. 4.5 senelik süre içerisinde bu fonun değeri 524 kat artıyor. 1 milyon lira yatıran birinin parası 524 milyon lira oluyor. Sonra SPK’ya gidiyorlar, fonun vatandaşa satılmasına izin alıyorlar.”

ÖZGÜR ÖZEL SORMUŞTU



Borsa vurgununda siyasi bağlantıya sık sık vurgu yapan YENİ Parti Lideri Özgür Özel de Tera Fon’un kapalı olduğu dönemde 948 kat değer kazandığını öne sürerek “O dönemde fonda kimlerin parası vardı, açıklayabiliyor musunuz?” diye sormuştu.

"TERA'YI AÇIKLAYIN"

YENİ Partili Murat Emir de Tera yatırımcısı 12 kişiye ilişkin muammayı tekrar gündeme taşıdı. Emir, daha önce yaptığı açıklamayı paylaşarak "Videoyu dikkatle izleyin; biz burada TERA diyoruz, TERA! Bugün Pusula fonundaki 12 kişiyi açıklayıp, sanki TERA’nın kapalı fonundaki o 12 kişiye dokunulmuş gibi algı yürütmeyin! Siz kimin aklıyla alay ediyorsunuz? TERA’YI AÇIKLAYIN!" dedi.

Emir, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Tera Portföy'ün 2021'den 2025'e kadar, fon kapalıyken 12 yatırımcısı var. Aralarında paslaşarak 1 lirayı 1000 lira yapmışlar. Bu 12 kişi kim, bu 12 kişiyi niye açıklamıyorsunuz, bu 12 kişiyle ilgili MASAK raporu nerede?" demişti.

"YİNE MÜNİPÜLASYON"

YENİ Parti milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da sır perdesine dikkat çekti. Yavuzyılmaz, "AKP’den yine algı, yine manipülasyon! Fon vurgunuyla ilgili; Bugün yapılan gözaltılarda sanki Tera’nın kapalı fonundaki 12 kişiye adli işlem yapılmış gibi bir hava oluşturuluyor. Oysa hakkında işlem yapılan 12 kişi Tera’nın değil, Pusula şirketinin kapalı fonundakiler. Tera’nın kapalı fonundakiler şu anda büyük ihtimalle yurt dışında para saçmakla meşguller!" dedi.