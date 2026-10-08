Fon vurgununa AKP içinden bir isyan daha! "Bekçinin hiç mi suçu yok?"

Türkiye'nin haftalardır bir numaralı gündem maddesi olan 'fon krizi' büyüyerek devam ederken, fon sürecine doğrudan ve dolaylı şekilde karışan çok sayıda ismin AKP ile olan bağlantıları iktidar partisi içinde tepkilere yol açtı.

Uzun yıllar AKP'de görev yapan ve halihazırda İçişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Bülent Turan, parti içinde söz konusu süreçle anılan isimlere tepki göstererek, bu kişilerin işlem beklemeksizin partiden ayrılmaları gerektiğini ifade etti. Turan, krizin yönetiminde ve çözümünde yanlış yapılması halinde AKP'nin bu sürecin altında kalabileceğini dile getirdi.

"DENİZİ AŞIP DEREDE BOĞULMAYI HAZMEDEMİYORUZ"

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, yaşanan gelişmelerin ardından partisinin içine düştüğü tabloyu şu sözlerle anlattı:

"Üzgünüz, yorgunuz ama dahası kırgınız. Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletlerden, Amerika'dan geldi. Çok büyük bir görsel, güzel konuşmalar, dünya ilişkileri, diplomatik ilişkiler muazzam bir siyasi rüzgar ama gel gör ki buraya geldiğinde maalesef hepimizi üzen, kahreden bir atmosferle karşılaştı. Bunun vicdanlara izahı olmadığı kanaatindeyim. Depremi, seli, darbeyi, birçok uluslararası operasyonu aşmış bir milletiz ama denizi aşıp derede boğulmayı hazmedemiyoruz.

Cumhurbaşkanımıza yük olan, onun yükünü arttıran anlayışın bize nasıl bedel ödettiğini hepimiz biliyoruz. Yemeyeceğin kadar parayı kazanmak için bu kadar hırsın izahı yok. Hadi kendine, liderine acımadın, 'İnsan kendi siyasi kariyerine, ailesine, evlatlarına da bunu yapmaz' diye düşünüyorum."

"HEM PARA KAZANAYIM HEM DEVLETTE OLAYIM OLMAZ, DÜŞÜN YAKAMIZDAN"

Kamusal ve siyasi makamların kişisel kazanç için kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Turan, görevi bırakma çağrısı yaptı:

"Bırak 3 kuruş az kazan ama topluma bu bedeli ödetme, partimizin insanına bu bedeli ödetme. Kaymakamın arsa almaması gibi avukatın doğru davayı alması gibi eğer genel merkezdeysek, bakansak, vekilsek, bakan yardımcısıysak adımımıza, yaptığımıza dikkat etmek zorundayız. Çok seviyorsak parayı, bırak ilgili görevini bireysel olarak yap. Borsa mı oynuyorsun? Dava mı alıyorsun? Hangi mesleği yaparsan yap. Ama hem para kazanayım hem devlette olayım hem genel merkezde olayım olmaz. Düşün yakamızdan. AK Parti'yi AK Parti yapan yol yapması değildir. AK Parti'yi AK Parti yapan 86 yıldan beri açılmayan Ayasofya'yı açma iradesidir. Garibana sahip çıkma iradesidir. Her türlü mazlumun yanında olma iddiasıdır."

"HIRSIZA HESAP SORALIM AMA KAPIDAKİ BEKÇİNİN HİÇ Mİ GÖREVİ YOK?"

Turan, sorumluluğun yalnızca eylemi gerçekleştirenlerle sınırlı olmadığını, denetim mekanizmalarının ve kurum yöneticilerinin de incelenmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bizim kimsenin zenginliğinde gözümüz yok ama değerlerimizi yok ediyorsunuz. Kimsenin parasında, pulunda gözümüz yok ama kendi doğrularımızı hırpalıyorsunuz. Üzülmüyor muyuz? Rahatsız olmuyor muyuz? Olmadık mı hep beraber? O yüzden diyorum yanlış yapmayacağız, yapanlara da imkan vermeyeceğiz. Derler ya, 'Hırsızın hiç mi suçu yok'. Var, hırsıza hesap soralım. Ama bekçinin suçu yok mu? Kapıdaki bekçinin hiç mi görevi yok? Şimdi falanca kişi çalmış, çok para almış. Almış, kabul. Gereği yapılsın, kabul. Hırsıza gerekeni yapalım, kabul. Ama kapıdaki bekçinin, ilgili kurumun, bu sistemi takip etmek zorunda olanın kusuru yok mu? Neden bir kişiye boğulup kalıyoruz? Bu yanlışta katkısı olan, imkan veren kim varsa... Kulis bilgisi mi verdi, bildiği halde engellemedi mi? Hangi kurumun hangi üst düzey yöneticisi varsa gereğini yapmak görevimiz olması lazım. Ben liderime güveniyorum, ekibinin bu konuyu çözeceğine inanmak istiyorum."

"YANLIŞ YAPARSAK ALTINDA KALIRIZ"

Sürecin iktidar açısından belirleyici bir eşik olduğunu vurgulayan Turan, "Bizi aldatan bizden değildir" ifadesini kullanarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğer yamuk yapsak, yanlış yapsak topluma rağmen olabilir miydik? Önümüzde bir imtihan var. Bu imtihanı toparlar sınavı geçebiliriz. Bu imtihanla ilgilenmez, yanlış yaparsak altında kalabiliriz. Bu imtihan bizim imtihanımız. Bunu beraber vermemiz durumundayız. Ben Cumhurbaşkanımıza güveniyorum.

Bizi aldatan kimse, hangi yetkide, hangi görevde, hangi akrabalık bağında olursa olsun bizi aldatan bizden değildir. Cumhurbaşkanımız da bunu söyledi. Ümit ediyorum gecikmeden bunların adımını atmaya başlayacağız. Cumhurbaşkanımızın yeri geldiğinde nasıl 'One minute' dediğini, dünyaya meydan okuduğunu hepimiz bilen insanlarız. Çocukluğumdan beri yanındayım. Bir parça olsun yükünü almaya çalıştık. Adım gibi eminim, gereğini yapacak inşallah. Fakat şunu söylemek istiyorum, Cumhurbaşkanımızın neşteri keskindir. Başka bir şey. Ama arkadaş neştere konu olmadan adım atılmaz mı? Bizi yoran 1, 5, 10 kişi 'Ben neştere konu olmadan gereğini yapacağım' demez mi?

Cumhurbaşkanımızı yormadan da muhataplarının bu işin gereği olarak adım atması gerektiğini düşünüyorum. Gereğini yapsın diye de çağrıda bulunuyorum. Moralimizi bozmayacağız. Çok büyük sınavları aştık, bunu da aşarız. En büyük küfür umutsuzluktur derler. Umudumuz olmadan hayat da olmaz, iddiamız da olmaz. Bizi umudumuzdan tanırlar derler büyüklerimiz. O yüzden umuttan, ümitten, hayatımızı karartarak devam etmeyeceğiz. Çok daha öte işler yapmaya gayret edeceğiz."