Fon soygununun odağındaki Tera’nın Gelibolu’daki çiftliğinde bir işçi öldü

Olay geçen hafta 7 Ekim günü yaşandı. 37 yaşındaki Türkmenistanlı Maksat Bekmuradov 3 ay önce Türkiye’ye geldi. Çanakkale Gelibolu’ya bağlı Kavakköy Beldesindeki bir besi çiftliği için iş arandığını öğrenen Bekmuradov, anılan adrese gitti.

Söz konusu adreste Viva Terra Hayvancılık adındaki besi çiftliği bulunuyordu. Çok sayıda kişi ile birlikte Maksat Bekmuradov da bu çiftlikte çalışmaya başladı.

DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

7 Ekim günü ise Maksat Bekmuradov, çiftlikte kullanılan bir traktörün altında kalarak can verdi. Görüntülerde, traktörün devrildiği, Bekmuradov da altında kaldığı anlaşılıyor.

Viva Terra Hayvancılık'ın yönetiminde Sinan Tezmen de bulunuyor.

ÇİFTLİK ÇALIŞANLARI YEĞENİNE HABER VERDİ

Çiftlik çalışanları Maksat Bekmuradov’un ölüm haberini İstanbul’da yaşayan yeğenine verdi. Bolayır Jandarma Karakolunda bilgi sahibi olarak ifadesi alınan Sherapat Bazarov, ölen işçinin öz dayısı olduğunu kaydetti.

ÖLMESEYDİ İSTANBUL’A GELECEKTİ

Dayısı ile sık sık telefonda konuştuğunu ifade eden Bazarov, “7 Ekim’de İstanbul’a yanıma gelecekti. İstanbul’da iş bulup orada çalışacaktı” dedi. Bazarov, dayısının öldüğü haberini ise 8 Ekim akşamı, iş arkadaşlarından aldığını kaydetti.

CENAZE MASRAFLARINI YAKINLARI KARŞILADI

Edinilen bilgilere göre, Maksat Bekmuradov’un ölümü sonrası uzun bir süre belirsizlik de yaşandı. Cenazenin memleketine gönderilmesi için çalıştığı iş yerinden kimse devreye girmedi. Cenazenin uçakla Türkmenistan’a gönderilmesi için ödenmesi gereken parayı da yakınlarının temin ettiği kaydedildi.

O ŞİRKETE EL KONULMUŞTU

Maksat Bekmuradov çalıştığı çiftlik Viva Terra Hayvancılık AŞ’ye bağlı. Bu şirketin yönetiminde Emre Tezmen’in oğlu Sinan Tezmen ile Okan Gedik bulunuyor. Tera Holding bünyesinde yer şirketin sahibi konumundaki Dilim Bilişim Teknolojileri AŞ’ye el konulmuştu. Anılan şirket 6 yıl önce kuruldu.

Fon soygunun odağındaki isimlerin başında gelmekle suçlanan Emre Tezmen geçen günlerde tutuklanmıştı. 455 bini aşkın kişinin 20 milyar dolara yakın para kaptırdığı fon vurgununda, söz konusu paranın yarıdan fazlası Tera’nın fonlarında olduğu açıklanmıştı.