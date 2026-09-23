Fon soruşturmasında tutuklu Alkin kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı: Sermaye piyasasıyla ilgili bilgim yok

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan Tera yöneticileri Emre ve Kerem Alkin kardeşlerin savcılıkta verdikleri ifadeler ortaya çıktı.

Emre Alkin ifadesinde, Temmuz 2026'da başladığı Tera Portföy Yönetimi A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden 17 Eylül'de istifa ettiğini belirtirken bu süre zarfında yalnızca bir tanışma toplantısı yapıldığını, sonrasında herhangi bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmediğini ve şirketin imza sirkülerinde adının bulunmadığını savundu.

Kerem Alkin ise Mayıs 2025’te Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladığını, 18 Eylül 2026’da görevinden istifa ettiğini açıkladı.

"İSTİFA KARARIYLA FON KRİZİNİN İLİŞKİSİ VAR MI?" SORUSU

Kerem Alkin’e, kendisi ile kardeşi Emre Alkin’in aynı dönemde istifa etmesiyle şirkette fon krizinin patlak vermesi arasında bir bağlantı bulunup bulunmadığı soruldu. Kerem Alkin ise iki gelişmenin "birbirinden bağımsız şekilde gerçekleştiğini" savundu.

Soruşturmanın en çarpıcı başlıklarından biri Tera Yatırım’ın piyasa değerindeki artış oldu. Savcılık her iki kardeşe de "Tera Yatırım’ın yaklaşık 1,4 milyar TL olan piyasa değerinin bir yılda 280 milyar TL’ye çıkmasının sebebi nedir?" sorusunu yöneltti.

Emre Alkin, holdingin devamlı büyümesi nedeniyle iştiraklerinin de değer kazanacağı yönünde bir algı oluşmuş olabileceğini söyledi; ancak borsa kısmına ilişkin doğrudan bilgisi bulunmadığını savundu.

Kerem Alkin ise hisselere ve fonlara kimlerin yatırım yaptığına ya da kimlerin satış yaptığına ilişkin verilerin SPK raporuyla daha net görülebileceğini ifade etti. Piyasa değerindeki artış konusunda ayrıca arz-talep ilişkisine işaret etti.

Böylece savcılık sorgusunda yalnızca fonların durumunun değil, şirketin piyasa değerindeki olağanüstü artışın arkasındaki yatırımcı ve işlem hareketlerinin de inceleme konusu yapıldığı görüldü.

280 MİLYAR LİRALIK DEĞER SORULDU, YÖNETİM KURULU 16 AYDA ÜÇ KEZ TOPLANDI

Kerem Alkin’in ifadesinde dikkat çeken bir başka ayrıntı, Tera Yatırım’daki yönetim kurulu toplantılarının sayısı oldu. Alkin; Mayıs 2025’ten Eylül 2026’ya kadar süren yaklaşık 16 aylık görevi sırasında, yanlış hatırlamıyorsa yalnızca üç yönetim kurulu toplantısı yapıldığını belirtti.

Alkin, yönetim kurulu toplantılarının yapılamamasını ise şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in yoğunluğuna bağladı. Hisse alım satım süreçlerine katılmadığını savunan Alkin, bu işlemleri şirketin ilgili ekibinin yürüttüğünü söyledi.

Savcılığın Tera Yatırım’ın yaklaşık 280 milyar liraya ulaşan piyasa değerini sorgulaması ile şirketin bağımsız yönetim kurulu üyesinin 16 aylık dönemde sadece üç toplantıya katıldığını açıklaması dikkat çekti.

KEREM ALKİN'DEN "ANORMAL DURUM SAPTAMADIM" SAVUNMASI

Kerem Alkin ifadesinde, şirketteki görevinin Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışmalarını yürütmek olduğunu belirterek bu kapsamda Kasım 2025'te bir, 2026 yılında iki olmak üzere toplam üç rapor hazırladığını söyledi.

Alkin ayrıca 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin 54 sayfalık kapsamlı bir risk raporu hazırladığını kayda geçirdi. Buna karşın Kerem Alkin, "Şirket hakkında kendi sorumlu olduğum alanda düzenlediğim raporlar dışında olağan dışı ya da anormal herhangi bir durum saptamadım." beyanında bulundu.

Ancak Alkin’in bu açıklamasının hemen ardından müdafii, söz konusu risk raporlarında menkul değerler, likidite rasyosu ve ani çıkışlara ilişkin "çok detaylı uyarılar" bulunduğunu aktardı. Müdafi ayrıca Kerem Alkin’in hazırladığı raporlarda "fonlardan toplu bir para çıkışı olması hâlinde şirketin sorun yaşayabileceğini" belirttiğini ifade etti. Söz konusu raporlar savcılık dosyasına delil olarak sunuldu.

Böylece soruşturma açısından; fon krizinden önce şirket bünyesinde likidite ve toplu fon çıkışı riskinin ne ölçüde bilindiği, bu uyarıların kimlere ulaştığı ve şirket yönetiminin söz konusu raporlar üzerine herhangi bir tedbir alıp almadığı kritik başlıklardan biri hâline geldi.

"SERMAYE PİYASASI HAKKINDA YETERLİ BİLGİM YOK"

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de yaklaşık 16 ay bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapan Kerem Alkin’in sermaye piyasalarına ilişkin sözleri de dikkat çekti. Alkin; kendisinin ve çekirdek ailesinin borsada, sermaye piyasasında veya fonlarda herhangi bir yatırımı bulunmadığını söyledi.

Ardından ise "Sermaye piyasası hakkında yeterli bilgim bulunmamaktadır. Bundan dolayı da herhangi bir işlem gerçekleştirmemekteyim." beyanında bulundu.

Bir yatırım şirketinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Alkin’in sermaye piyasası hakkında yeterli bilgisi bulunmadığını savunması, soruşturma tutanağının öne çıkan kısımlarından biri oldu.

AVUKATINDAN "ODASI, KARTVİZİTİ, E-POSTA ADRESİ YOKTU" SAVUNMASI

Kerem Alkin'in avukatı ise müvekkilinin bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğu için Tera Yatırım bünyesinde "kartviziti, odası ve e-posta adresi" bulunmadığını söyledi.

Savunmada bu durumun, Alkin’in şirket yönetimine karşı bağımsız ve mesafeli duruşunun bir sonucu olduğu ileri sürüldü. Yaklaşık 16 ay boyunca şirketin bağımsız yönetim kurulu üyeliğini yürüten Alkin için "odası, kartviziti ve e-posta adresi yoktu" şeklinde savunma yapılması da dosyadaki dikkat çekici unsurlar arasına girdi.

GÜRKAN PARLAKAÇ'I İŞARET ETTİ

Kerem Alkin’in Tera Yatırım yönetimine nasıl girdiği de ifadesinde yer aldı. Alkin; Gürkan Parlakaç isimli kişiyi önceden tanıdığını, Parlakaç’ın Mayıs 2025 sonunda kendisini arayarak Tera Yatırım’da bağımsız yönetim kurulu üyesi olmasını istediğini söyledi.

Alkin, teklif üzerine birtakım araştırmalar yaptığını ve ardından görevi kabul ettiğini belirtti. Böylece Kerem Alkin’in Tera Grubu yönetimine dâhil edilme sürecinde Gürkan Parlakaç’ın rolü de ifade tutanağına yansıdı.

YATIRIM KARARLARINDA KİMLER ETKİLİYDİ?

Savcılık, iki şüpheliye de Tera Holding bünyesinde yatırım kararlarını kimlerin aldığını sordu. Kerem Alkin, yatırım kararlarında yönetim kurulu başkanı, icradan sorumlu yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcılarını işaret etti.

Şirketle ilgili kararların ise Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, genel müdür ve genel müdür yardımcıları tarafından alındığını belirtti. Emre Alkin de hisse senedi kararları hakkında bilgisi bulunmadığını savunurken şirket alım satımı konusundaki müzakereleri bizzat Emre Tezmen’in yürüttüğünü aktardı.

"İKİ AYDA TANIŞMA TOPLANTISI DIŞINDA YÖNETİM KURULU TOPLANMADI"

Emre Alkin ise Tera Portföy Yönetimi A.Ş.’de Temmuz 2026’da bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğunu söyledi. Alkin, yaklaşık iki aylık görev süresi için "Bir defa tanışma toplantısı yaptık. Sonrasında hiçbir yönetim kurulu toplantısı yapılmadı." dedi. Ayrıca şirketin imza sirkülerinde adının bulunmadığını ve 17 Eylül’de görevinden istifa ettiğini kaydetti.

Böylece iki kardeşin ifadelerine göre Kerem Alkin’in görev yaptığı şirkette yaklaşık 16 ayda üç toplantı yapılırken, Emre Alkin’in yaklaşık iki aylık yönetim kurulu üyeliğinde tanışma toplantısı dışında hiçbir toplantı gerçekleştirilmedi.

AYNI ÜNİVERSİTE, TERA GRUBU VE KARDEŞLERİN YÖNETİM GÖREVLERİ

Dosyada Alkin kardeşlerin akademik görevleri ile Tera Grubu arasındaki kurumsal ilişkiler de yer buldu. Emre Alkin, İstanbul Topkapı Üniversitesinin rektörü olduğunu, aynı zamanda çeşitli şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyelikleri yaptığını anlattı. Kerem Alkin ise aynı üniversitede iki fakültenin dekanlığını yürüttüğünü aktardı.

Emre Alkin ayrıca Emre Tezmen ile ilk kez, Tezmen’in üniversitenin mütevelli heyet başkan vekili olarak gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında tanıştığını belirtti. Daha sonra Emre Tezmen ve Tera Grubu’ndan gelen mütevelli heyeti üyelerinin üniversitedeki görevlerinden ayrıldığını kaydetti.

TERA–DOĞA SİGORTA HATTI

Emre Alkin’in ifadesinde Tera Grubu ile Doğa Sigorta arasında planlanan iş birliği de yer aldı. Alkin; Doğa Sigorta’nın da bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğunu, Nihat Kırmızı’nın hem Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı hem de Topkapı Üniversitesinin Mütevelli Heyeti Başkanı olduğunu anlattı.

Doğa Sigorta ile Tera Grubu arasında planlanan iş birliğine ilgili düzenleyici otoritenin onay vermediğini öğrendiklerini belirten Alkin, bunun üzerine henüz başlamamış iş birliğinin sona erdiğini söyledi. Tera Grubu’ndan gelen mütevelli heyeti üyelerinin de üniversitedeki görevlerinden ayrıldığını ifade etti.