Fon soruşturmasında son durum: Tutuklu sayısı 45'e çıktı çok sayıda isim firari

Sermaye piyasasını derinden etkileyen fon skandalına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada son durum netleşti. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 45'e yükselirken 11 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

PİYASALARI DERİNDEN SARSAN FON SKANDALI

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yaptığı incelemeler ve suç duyuruları doğrultusunda başlatılan soruşturmalar kapsamında, Başsavcılığın MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.

Soruşturmada şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bu kişilerin 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

Şirket yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının da para ve kripto varlık hareketlerini kapsayan mali incelemeyle, söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık aktarılıp aktarılmadığının belirlenmesi amaçlandı. Böylece yalnızca yöneticilerin kendi hesapları değil, birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen olası mali işlemlerin de aydınlatılması hedeflendi.

Devam eden soruşturmada 19 Eylül'de Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu üyeleri Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınırken, Tezmen ve Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapıldı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan'ın 20 Eylül'de gözaltına alındığı soruşturmada, MASAK'tan talep edilen mali verilerin incelenmesinin ardından Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı yapıldığı tespit edildi.

76 ŞÜPHELİDEN 45'İ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, aralarında eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci ve üniversite yöneticilerinin de bulunduğu 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan Topkapı Üniversitesi yöneticileri Emre Alkin, Kerem Alkin ve Nihat Kırmızı'nın yanı sıra Erkan Kilimci'nin de aralarında bulunduğu 45 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan 45 kişi şöyle: Abdulkadir Özkan, Abdullah Yusuf Yarız, Ahmet Özcan, Ali Rıza İncekara, Alper Öztürk, Altunç Kumova, Ayşe Seher Aydın, Berkan Gülen, Bülent Uygun, Celal Yarız, Emre Alkin, Emre Tezmen, Enes Yazıcı, Erkan Kilimci, Feryal Köker, Furkan Baki, Gökhan Ataseven, Haldun Saffet İnal, Hamza Kablan, İbrahim Bekci, İlhan Aygün, İsmail Ege, Kerem Alkin, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, Mehmet Ziya Gökalp, Muhammed Yarız, Murat Keçeci, Müjdat Ede, Namık Kemal Gökalp, Nihat Kırmızı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Özdemir Ataseven, Ramazan Erbey, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Selçuk Kahya, Selim Dağbaşı, Serdar Turhan, Sibel Gökalp, Tamer Akbal ve Uğur Akkafa.

Büşra Alçelik, Gözde Hacıoğlu, Halil İbrahim Ege, Nilgün Sarıçalı ve Sezai Bekgöz hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

12 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında 14 kişinin gözaltı işlemleri devam ederken firari 12 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Hakkında yakalama kararı bulunan 12 kişi şöyle: Bilal Çalışkan (Yurt dışı), Celal Naz (Yurt dışı), Cengiz Avcı (Yurt dışı), Enes Furkan Çetinkaya, Erdem Bektaş (Cezaevi), Mehmet Salih Turhan, Mustafa Bor, Selahattin Reha Şen, Serhat Güven, Şener Gümüş, Şerife Gül Yıldırım ve Yunus Emre Yıldırım.

Şu anda gözaltında bulunan 14 isim ise şöyle: Burak Gökçe, Ecem Tuğçe Akçay, Engin Geylan, Enis Bulut, Ethem Umut Beytorun, Fatmagül Lafçı, Gürkan Parkalaç, Hacı Bayram Adıyaman, Kadir Boy, Necmettin Enes Töbü, Niyazi Derindağ, Özdemir Uçar, Selay Turhan İnce ve Yunus Caf.