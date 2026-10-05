Fon skandalında Erdoğan'a sunulan VIP liste! AKP'li kurmaylardan kötü senaryo

Türkiye fon skandalı ile yatıp kalkıyor. Hükümet önlemleri aldıklarını ifade etse de henüz somut bir adım atılmış değil. DDK'nın görevlendirmesinin ardından atılacak adımlara kulak kesilinirken işin içindeki siyasi isimlerin akıbeti halen gizemini koruyor.

AKP içinde yaşananları aktaran Nuray Babacan, Meclis'in açıldığı gün Erdoğan'ın kurmayları ile yaptığı toplantının ana konusunun da fon soruşturması olduğunu ifade etti. AKP'li kurmayların "Hızlı bir şekilde önlem almazsak, bizim açımızdan faturası çok ağır olacak” yorumu yaptığı ifade edildi.

Öte yandan AKP kurmayları, zararların giderilmesi için kurulması planlanan haksız kazanç fonuna beklendiği gibi para yatırılmayacağını savunuyor.

5 BİN KİŞİLİK VIP LİSTE

Cumhurbaşkanına fon soruşturmasındaki VIP listede olduğu ifade edilen 26 isim ile 5 bin kişilik listenin sunulduğu ifade edilirken toplantıda "Vatandaşlarda çok büyük tepki ve öfke var" diyenlerin olduğu da aktarıldı.

ETKİLENENLERİN SAYISI 4-5 MİLYON CİVARINDA

Fon soruşturmasında 455 bin kişinin doğrudan etkilendiği ifade ediliyordu. Toplantıda bu vurgundan etkilenen toplam sayının 4-5 milyon olduğunun saptaması da yapıldı. Fon vurgununda mağdur olanlardan, 150 bin kişinin 100 bin lira civarında, 300 bin kişinin ise 1 milyon lira civarında para yatırdığı bilgisi paylaşıldı.

"FATURASI ÇOK AĞIR OLACAK"

Babacan'ın aktardığı kulis bilgileriene göre AKP'li siyasiler, bu olayın daha öncekilere benzemediğini ve vatandaşın başka yolsuzluklar ile fon vurgununa bakışının farklı olduğunu anlattı.

"Sanki kendi ceplerinden çıkmış gibi değerlendiriyor. Mağdur olmayanlar da aynı duyguda. Fon krizi nedeniyle öfke çok yüksek. Hızlı bir şekilde önlem almazsak, bizim açımızdan faturası çok ağır olacak"

AKP'Lİ KURMAYLARA GÖRE ATILMASI GEREKEN İKİ ADIM

DDK'nın görevlendirildiği fon soruşturmasının ardından AKP'li kurmaylara göre izlenmesi gerekilen 2 önemli adım şu şekilde:

“1- Tüm hareketler, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda kuruşu kuruşuna kayıtlı. Listeler belli, -haksız kazanç sağlayanlar, gönüllü olarak kazancının iki katını yatırırsa cezai işlem görmeyecekler. Eğer gönüllü olarak gelmezlerse, mallarına tedbir konulmasından, yasal işlem yapılmasına kadar tüm araçlar kullanılmalı.

2-İşin bu noktaya gelmesinde ihmali olan tüm yöneticilerden ve bürokratlardan hesap sorulması gerekir. Kesinlikle görev değişikliği ve görevi ihmalinin gündeme gelmesi lazım. Eğer bir temizlik yapılmazsa, bu kez ‘göz yumanları koruyorsunuz’ algısı oluşacak.”

"BEKLENDİĞİ GİBİ OLMAYACAK"

Fon vurgununda mağdur olanlarının zararlarının giderilmesi için haksız kazanç fonu oluşturulması ve bu fona vurgun yapanların paraları yatırması planlanıyordu. AKP'li kurmaylar bu fona beklendiği gibi paranın yatırılmayacağını savunuyor:

"Ancak, bu çerçevenin de yeterli olmayacağını iddia edenler var. Mağdurların paralarının ödemek için oluşturulacak ‘haksız kazanç fonuna’ beklendiği gibi para yatırılmayacağı savunuluyor.

Bütçeden para aktarılmayacağı dile getirilse de vatandaşın algısının ‘bize vermediniz, onlara veriyorsunuz’ olacak endişesi yaşanıyor. Ayrıca, tüm bu sürecin baş sorumlusu olan SPK ile ilgili incelemede bir dönem SPK başkanı olan ismin görevlendirilmesine de tepkiler var."

7 MİLYON İNSAN PARA KAYBETTİĞİ İNANCINDA

İllerdeki toplantılara giden AKP'lilerin, borsada para kaybeden vatandaşlardan da tepki gördükleri ve "Biz borsada parası olanların da ciddi ayıbı oldu. Onları da karşılamanız gerekir" dediği aktarıldı:

Bu arada, iktidar partisi mensupları başka bir mağduriyetle de uğraşmak zorunda kalacaklar. Geçtiğimiz hafta sonu, ilk tepkiler gelmeye başlamış. İllerdeki toplantılara giden siyasilerin önüne kesen bazı vatandaşlar, “Fon vurgunu yüzünden biz borsada parası olanların da ciddi ayıbı oldu. Onları da karşılamanız gerekir” demiş.

Haksız da değiller. Şimdi Borsa’daki 7 milyon insan bunlar yüzünden kendilerinin de para kaybettiği inancında. AKP’li siyasiler her ne kadar, bu çalışmanın onları kapsamadığını anlamaya çalışsalar da bundan sonra önlerine nelerin çıkabileceğini tahmin ediyorlar.

Artık mızrak çuvala sığmıyor