Fon skandalı patlamadan hemen önce parayı nasıl kaçırmışlar? Puro distribütörü de şüpheli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon ve borsa vurgunu soruşturmasında, tespit edilen 3 milyar 88 milyon Türk liralık şüpheli virman trafiğinin ardından kritik bir aşamaya geçildi. (Virman aynı banka veya aracı kurum içindeki iki farklı hesap arasında para, döviz veya menkul kıymet (hisse senedi vb.) transferi yapılması işlemi)

HİSSELER İNCELENİYOR

Toplam 206 şüphelinin yer aldığı ve aralarında Emre Tezmen, Muhammed Yarız, Serdar Turhan ile Namık Kemal Gökalp'in de bulunduğu 85 kişinin tutuklandığı soruşturmada savcılık; aralarında tutuklu Pusula Portföy yöneticileri Serdar Turhan ve Muhammed Yarız'ın da olduğu isimlerin fon krizi öncesi yurt dışına aktardığı milyarlık hisseleri satıp satmadığını incelemeye aldı.

Mustafa Sait Özkan'ın Hürriyet gazetesindeki haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 5 Ekim 2026 tarihinde Türkiye Bankalar Birliği ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı'na yazdığı resmi müzekkere doğrultusunda, Ocak 2025'ten itibaren gerçekleşen tüm geriye dönük virman ve talimat dökümleri inceleniyor. Soruşturmada yalnızca belirli kişilerin işlemleri değil; fonlar, portföy yönetim şirketleri, pay ihraç eden şirketler, aracı kurumlar, grup içi para hareketleri ve fon krizi öncesi mal varlığı devirleri ayrıntılı olarak araştırılıyor.

Şüphelilerin elindeki varlıkları başka kişilerin üzerine devrederek, yurt dışı hesaplarına aktararak veya piyasada satarak mal kaçırma amacı taşıyıp taşımadığı mercek altına alınırken, elde edilen verilerin şüpheliler hakkında uygulanacak kapsamlı mal varlığı tedbir kararlarına doğrudan esas oluşturacağı belirtiliyor.

206 ŞÜPHELİ, 85 TUTUKLU VE 23 FİRARİ

Borsa ve fon vurgunu soruşturması kapsamında toplam 206 şüpheli isim yer alıyor. Bu isimlerden aralarında Tera ve Pusula grubu yöneticileri Emre Tezmen, Muhammed Yarız, Serdar Turhan, İnfo Grubu yöneticileri Namık Kemal Gökalp'in de olduğu toplam 85 şüpheli tutuklu bulunuyor. Dosya kapsamında 97 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 23 şüphelinin ise firari durumda olduğu öğrenildi.

VİRMAN YAPILAN MİLYARLIK HİSSELER SATILDI MI?

Soruşturmada ortaya çıkan 3 milyar lirayı aşkın dev virman trafiğinin ardından, hisse hareketlerine ilişkin dosyaya giren son belgeler skandalın boyutunu gözler önüne serdi.

Şüphelilerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiye süreçleri ve fon krizinin hemen öncesinde gerçekleştirdiği 3 milyar 88 milyon Türk lirası değerindeki hisse transferlerini tespit eden savcılık, şimdi de bu devasa hisse senetlerinin virman yapıldıktan sonra piyasada satılıp satılmadığını incelemeye başladı.

PURO DİSTRİBÜTÖRÜ DE ŞÜPHELİ VİRMAN TRAFİĞİNDE

Pusula Yatırım'dan fon krizi öncesinde işlem yapan isimleri tek tek mercek altına alan savcılığın dikkatini çeken şüphelilerden biri de İtalyan Manifatture Sigaro Toscano (MST) grubuna ait Toscano ve Toscanello markalı puroların Türkiye distribütörlüğünü/temsilciliğini yürüten Toscana Tütün kanadında yöneticilik yapan Şaban Serkan İlaldı oldu.

Aynı zamanda Puro ve Sigarillo Sanayici ve İşadamları Derneği (PURSİAD) Başkanlığı görevini de yürüten ve Türkiye tütün sektöründe İtalyan meşe tütünlü bu puro gruplarının ithalat ile pazarlama süreçlerindeki kilit isim olduğu belirlenen İlaldı'nın, kriz öncesindeki hisse hareketi dosyaya girdi.

YÜZDE 50'DEN FAZLA DÜŞEN HİSSEDE SATIŞ İNCELEMESİ

Sabah'ın haberine göre soruşturmanın şüphelilerinden ünlü puro distribütörü Şaban Serkan İlaldı, 4 Eylül 2026 tarihinde Pusula Yatırım'daki 74658 numaralı hesabından Yapı Kredi Yatırım'daki 5638318 numaralı hesabına 2.898.910 adet BTCIM (Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.) hissesi aktardı.

Yaklaşık 3,90 Türk liralık işlem fiyatı üzerinden bu transferin gerçekleştiği tarihteki değeri 11 milyon 305 bin Türk lirası olarak kayıtlara geçti.

Ancak hissenin fon krizinden sonraki değeri 1,93 Türk lirasına kadar gerileyerek yüzde 50'den fazla değer kaybetti. Fon krizinden hemen önce gerçekleştirilen bu virman işleminden sonra, 3 milyona yakın BTCIM hisse senedinin piyasada satılıp satılmadığı savcılık tarafından özel olarak mercek altına alındı. Söz konusu hisse paketinin bugünkü toplam piyasa değeri ise 5 milyon 594 binde kalıyor.

KUYAS TRANSFERİYLE BİRLİKTE TOPLAM BÜYÜKLÜK 3,088 MİLYAR TL

Bahreyn (Manama) merkezli Leopard Family Office W.L.L. Genel Müdürü Izzel Barokas imzasıyla 24 Temmuz 2026 tarihinde verilen talimatla, Pusula Yatırım nezdindeki 73516 numaralı hesaptan Burgan Yatırım'daki 60694 numaralı hesaba 2.000.000 lot KUYAS (Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) hissesi virmanlandı.

İşlem tarihindeki 73,20 Türk liralık fiyat üzerinden bu transferin değeri 146 milyon 400 bin Türk lirası oldu. Dört ayrı virman talimatı toplu olarak değerlendirildiğinde, şüphelilerin Temmuz - Eylül 2026 döneminde toplamda 3 milyar 88 milyon Türk lirası değerinde devasa bir hisse portföyünü yerli ve yabancı kurumlara dağıttıkları belgelenmiş oldu. Savcılık, bu devasa portföyün virman sonrasında nakde çevrilip çevrilmediğini incelemeye devam ediyor.