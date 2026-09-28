Fon skandalı için konuşan Kurtulmuş: Yapanın yanına kar kalmayacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz ziyareti öncesinde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemdeki fon skandalına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, çok sayıda kişiyi ilgilendiren hassas bir süreç yaşandığını söyledi.

"KİM HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADIYSA HESAP SORULMALI"

Fon soruşturmalarının çok geniş bir kesimi ilgilendirdiğini belirten Kurtulmuş, yatırımcıların birikimleri üzerinden haksız kazanç elde edildiği iddialarına dikkat çekti.

Kurtulmuş, "Bu insanların tamamı 3-5 kuruş biriktirdikleri helal paralarından kazanç elde etmek için borsaya yatırım yapmışlar, bunların paraları üzerinde kim spekülasyon yaptı, kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir, hepsinden hesap sorulmalıdır" dedi.

Yaşananları "helalleşmenin mümkün olmadığı" bir konu olarak nitelendiren Kurtulmuş, çok sayıda insanın gelecek hayaline el konulmasının "affedilemez" olduğunu ifade etti.

"YAPANIN YANINA KAR KALMAYACAK"

Kurtulmuş, soruşturma kapsamında alınan tedbirlerin kısa sürede sonuç vermesini ve gelişmelerin Borsa İstanbul ile sınırlı kalmasını umduğunu söyledi.

Ekonomik güvenliğin tartışma konusu olmayacağı bir sürecin yönetilmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Ümit ederim ki herkes tarafından titizlikle takip edilen bu konuda yapanın yanına kar kalmayacak bir kararlılıkla meselenin üstüne gidilecektir" ifadelerini kullandı.

FEZLEKELER HAKKINDA DA KONUŞTU

Kurtulmuş, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda Meclis Başkanlığına bırakılmış bir inisiyatif bulunmadığını belirtti.

Fezlekelerin Meclis Başkanlığına ulaşması halinde teamül gereği Karma Komisyon'a havale edildiğini aktaran Kurtulmuş, henüz Meclis'e ulaşmış bir fezleke bulunmadığını söyledi.

Kurtulmuş, "Meclis henüz tatilde, bu konu Meclis'e gelmiş değil, herhangi bir fezleke oluşmuş değil. Fezlekeler geldiğinde de izlenecek süreç bellidir" diye konuştu. (AA)