Fon mağduru 78 yaşındaki Rahime Yüceer'e TBMM'ye giriş yasağı

Fon mağdurlarından 78 yaşındaki Rahime Yüceer'in TBMM'ye girişine yasak getirildiği bildirildi. Yüceer, daha önce TBMM'deki basın toplantısında yatırım sürecinde yaşadığı mağduriyeti anlatarak yıllar boyunca yaptığı birikimini kaybettiğini söylemişti.

Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın haberine göre, eşini kaybettikten sonra yalnız yaşayan Yüceer, yaklaşık 8 yıl boyunca ev alabilmek amacıyla para biriktirdi. Birikimini vadeli hesapta tuttuğunu belirten Yüceer, daha sonra bankadan arandığını ve parasının bir fona yönlendirildiğini anlattı.

Yüceer, yaşadıklarını Meclis'teki basın toplantısında dile getirirken, "Bankadan arandım, paramı fona koydular. Tahsilli bir insanım ama beni kandırdılar, bütün birikimim gitti" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşadığı kaybın ardından zor günler geçirdiğini anlatan Yüceer, "Bizim paralarımızı silkelediler. Sabaha kadar uyumuyorum, elim gözüm şişti. İsyan ediyorum" demişti.