Foça Spor Lisesi kapatılıyor

Foça Recep Kerman Spor Lisesi hakkında kapatılma kararı alınırken, okulda eğitim gören öğrencilerin Karşıyaka’ya nakledilmesine karar verildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onaylanan kararla birlikte, mevcut okul binası ve pansiyonunun ise ilçedeki turizm lisesine tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

SENDİKADAN KAPATMA AÇIKLAMASI

Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Zeliha Danyeli, MEB kararıyla lise ve pansiyonun kapatılacağını kamuoyuna duyurdu. Süreçle ilgili yapılan bilgilendirmede, kararın alınış biçimine ve yaratacağı sonuçlara dikkat çekildi.

EĞİTİM BİLEŞENLERİNİN GÖRÜŞÜ ALINMADI

Yapılan açıklamada, okulun kapatılması sürecinde öğretmenler, öğrenciler ve veliler başta olmak üzere eğitim bileşenlerinin görüşlerinin alınmadığı vurgulandı. Kararın, doğrudan etkilenen kesimlerle istişare edilmeden uygulamaya konulduğu belirtildi.

"BU KARAR MAĞDURİYETLERE YOL AÇACAK"

Mevcut okul ve pansiyon binalarının Foça Halim Foçalı Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne tahsis edilmesinin planlandığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu karar öğrencilerin sportif gelişimleri, akademik devamlılıkları ve öğretmenlerin çalışma koşulları açısından mağduriyetlere yol açacak. Kararın eğitim bileşenlerinin görüşleri alınmadan uygulanmaya çalışılması ciddi bir motivasyon kaybına yol açtı"