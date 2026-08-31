Flash TV bir kez daha satıldı: Yeni sahibi belli oldu

SAFE Media, televizyon sektöründe dikkat çeken bir yatırıma imza attı. "Çatlı" filmiyle gündem olan şirket, Flash TV'yi bünyesine kattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Flash TV'nin yeni dönemde ulusal bir eğlence kanalı olarak izleyiciyle buluşturulmasının planlandığı belirtildi.

SAFE Media'nın yeni yapılanmasıyla birlikte yapım, dağıtım ve televizyon yayıncılığının aynı çatı altında birleştirilmesi hedefleniyor. Şirket, Flash TV'nin yayın anlayışında farklı yaş gruplarına hitap eden eğlence içeriklerine ağırlık verecek.

FLASH TV'DE YENİ DÖNEM

Şirketten yapılan açıklamaya göre kanalın yeni yayın döneminde özgün eğlence programları, yarışmalar, müzik ve kültür-sanat içerikleri, sinema filmleri, diziler ve yaşam programları yer alacak.

SAFE Media'nın sinema yapımı, içerik üretimi ve dağıtım alanındaki deneyiminin de Flash TV'nin yeni içerik stratejisinde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

SAFE Media Yönetim Kurulu Başkanı Seyfi Şahin, Flash TV yatırımına ilişkin yaptığı açıklamada şirketi yalnızca içerik üreten veya dağıtan bir yapı olarak değil, medyanın farklı alanlarında faaliyet gösteren güçlü ve sürdürülebilir bir yapı olarak konumlandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Flash TV'nin Türk televizyonculuğunda güçlü bir geçmişe ve yüksek marka bilinirliğine sahip olduğunu belirten Şahin, kanalın yeni dönemde ailelerin birlikte izleyebileceği kaliteli içeriklere odaklanacağını söyledi.

FLASH TV DİJİTALDE DE BÜYÜYECEK

Yeni dönemde Flash TV'nin yalnızca geleneksel televizyon yayıncılığıyla sınırlı kalmaması planlanıyor. Şirket, kanalın teknik ve yayın altyapısını güçlendirmeyi, içerik çeşitliliğini artırmayı ve dijital platformlarda da daha etkin hale getirmeyi hedefliyor.