Fiyat tartışmasına pompalı tüfekle müdahale! Tamire gittiği evde darbedildi
Eskişehir’de kombi tamiri için gittiği evde fiyat konusunda anlaşmazlık yaşayan S.O.Z., çıkan tartışmaya komşunun pompalı tüfekle dahil olmasıyla darbedildi.
Olay, Emek Mahallesi Sümbüllü Sokak’ta meydana geldi. Kombi tamiri için eve gelen S.O.Z., ev sahibi D.B. ile fiyat konusunda anlaşamayınca taraflar arasında tartışma çıktı.
POMPALI TÜFEKLE EVE GELDİ
Tartışma sırasında sesleri duyan D.B.’nin komşusu E.K. pompalı tüfekle eve geldi ve kombi ustası S.O.Z.’yi tehdit ederek darbetti.
Evden kaçan S.O.Z.’nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk kontrollerin ardından hastaneye giden S.O.Z., darp raporu alarak şikayetçi olacağını belirtti.
Polis ekipleri ise olay sonrası kaçan E.K.’nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi