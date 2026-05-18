Fıstık fidanlarının arasında beklenmedik güzellik: Batman'da bahçe gelincik ve hardalla renklendi

Batman'ın Demirbilek köyündeki fıstık bahçesi, havaların ısınmasıyla birlikte açan gelincik ve hardal çiçekleriyle sarı ve kırmızıya büründü. Fıstık fidanlarının arasında rengarenk açan çiçekler dronla görüntülendi.

Batman'ın Demirbilek köyündeki fıstık bahçesi, baharın gelmesiyle açan gelincik ve hardal çiçekleriyle sarı ve kırmızıya büründü. Kentte havaların ısınmasıyla birlikte Demirbilek köyünde yer alan fıstık bahçesi adeta renk şölenine dönüştü.

Fıstık fidanlarının arasında sürüm yapılmamış sıralarda yoğun biçimde açan gelincik ve hardal çiçekleri, bahçeyi sarı ve kırmızı tonlarıyla kapladı.

BAHARIN RENKLERİ OBJEKTİFE YANSIDI

Bölgede dikkat çekici görüntüler oluşturan çiçekler dronla görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde fıstık bahçesine yarattığı kontrast tablo göz kamaştırdı.

BATMAN'IN FISTIK MİRASI

Batman, Güneydoğu Anadolu'nun en köklü fıstık yetiştirme bölgelerinden biri. İlin kırmızı topraklı yapısı ve karasal iklimi, antep fıstığı yetiştiriciliği için son derece elverişli koşullar sunuyor.

Her yıl binlerce dönüm alanda sürdürülen fıstık tarımı, olmayı korumaya devam ediyor. Bahar aylarında ise bu bahçeler, yabani çiçeklerin de katılımıyla çok daha farklı bir görünüm kazanıyor.

(AA)

