Fırtınada yuvaları sular altında kalmıştı: Mersin sahilinde minik misafirler yumurtadan çıktı

Uluslararası anlaşmalarla koruma altındaki yeşil deniz kaplumbağalarının sezonun ilk yavruları, Mersin'in Mezitli ilçesindeki Davultepe 100. Yıl sahilinde yumurtadan çıkarak Akdeniz'e ulaştı. Mersin Üniversitesi ekibi, milyonlarca yıllık yaşam döngüsünü bilimsel yöntemlerle izliyor.

Mersin'de mayıs ayında başlayan yuvalama döneminin ardından yaklaşık 2 aylık kuluçka sürecini tamamlayan yeşil deniz kaplumbağalarının ilk yavruları kumdan çıktı. Doğal içgüdüleriyle denize ulaşmak için zorlu yolculuğuna başlayan yavrular, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ekiplerince kayıt altına alındı.

MİLYONLARCA YILLIK DÖNGÜYE BİLİMSEL DESTEK

MEÜ Deniz Kaplumbağaları Merkezi Öğretim Görevlisi Dr. Mahmut Ergene, sezonun en heyecan verici döneminin başladığını belirterek yavruların güvenle denize ulaşması için bilimsel yöntemlerle çalıştıklarını söyledi.

Dr. Ergene, "Doğal sürece hiçbir müdahale etmeden sadece milyonlarca yıldır süre gelen yaşam döngülerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz" dedi.

Denize ulaşan her yavrunun Akdeniz'in biyozenginliği için kritik bir adım olduğunu vurgulayan Dr. Ergene, "Denize ulaşan her bir bireyi sadece kaplumbağa olarak görmemek lazım; hem ekosistem için hem sağlıklı denizler ve deniz çayırları için atılan bir adım olarak görmekteyiz" diye konuştu.

FIRTINA YUVALARI SULAR ALTINDA BIRAKTI

Dr. Ergene, bu yıl yaşanan fırtına ve sel nedeniyle bazı yuvaların deniz suyuyla ıslanarak sular altında kaldığını da açıkladı. İklim değişikliğinin yanı sıra kumsala bırakılan katı atıklar, araç izleri ve kontrolsüz insan faaliyetlerinin kaplumbağalar için en büyük tehditler arasında yer aldığını belirtti.

"YAVRULARI ELLE DENİZE TAŞIMAYIN"

Sahili kullanan vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Dr. Ergene, gece kumsalda ışık kullanılmamasını ve yavruların elle denize taşınmamasını istedi. Yavruların yuvadan denize ilerlerken karınlarının altındaki besin keselerinin kokularını kumsala bıraktığını, bu sayede avcılardan korunduğunu anlatan Dr. Ergene, "Kaplumbağaların temizliği, sağlıklı bir şekilde denize ulaşabilmesi için çok büyük önem teşkil etmektedir" dedi.

Dr. Ergene, hem çevredeki yerleşim yeri sakinlerinin hem de yabancı ziyaretçilerin bu konuda gerekli özeni gösterdiğini sözlerine ekledi.

(DHA)