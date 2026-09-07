Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Firari boğa çiftlikten kaçtı, evin çatısını delip tavandan sallandı!

Firari boğa çiftlikten kaçtı, evin çatısını delip tavandan sallandı!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir besi çiftliğinden kaçan boğa, kot farkı nedeniyle alt kısımda kalan bir evin çatısına düştü. Kiremitleri kırıp salona sarkan hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Aydın'ın Nazilli ilçesinde besi çiftliğinden kaçan boğa, kot farkı nedeniyle bir evin çatısına düşerek salon tavanını deldi. Tavana sıkışan boğa itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Firari boğa çiftlikten kaçtı, evin çatısını delip tavandan sallandı! - Resim : 1

Nazilli'nin Kırcaklı Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında bir besi çiftliğinden kaçan boğa, sahibinin tüm yakalama çabasına rağmen durdurulamadı. Kaçan hayvan, kot farkı nedeniyle yolun alt kısmında kalan Ali Aldemir'e ait evin çatısına düştü.

Firari boğa çiftlikten kaçtı, evin çatısını delip tavandan sallandı! - Resim : 2

TAVANI DELİP SALONA SARKTI

Çatıdaki kiremitleri kıran boğa tavanı delerek salonun içine sıkıştı. Evde bulunanlar ani gürültünün ardından salona koştuğunda tavandan sarkan boğayla karşılaştı. Şaşkınlık içindeki aile derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Firari boğa çiftlikten kaçtı, evin çatısını delip tavandan sallandı! - Resim : 3

İTFAİYE TAVANI KESEREK KURTARDI

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri tavanın bir bölümünü keserek asılı kalan boğayı bulunduğu yerden indirdi. Boğanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hayvanın çatıdan düşerken evde oluşturduğu hasar ise tespit ediliyor.

Firari boğa çiftlikten kaçtı, evin çatısını delip tavandan sallandı! - Resim : 4

Fıkra gibi olay: Evin tavanından sarkan inek kurtarıldıFıkra gibi olay: Evin tavanından sarkan inek kurtarıldı

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aydın Hayvan
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro