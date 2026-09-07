Firari boğa çiftlikten kaçtı, evin çatısını delip tavandan sallandı!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde besi çiftliğinden kaçan boğa, kot farkı nedeniyle bir evin çatısına düşerek salon tavanını deldi. Tavana sıkışan boğa itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Nazilli'nin Kırcaklı Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında bir besi çiftliğinden kaçan boğa, sahibinin tüm yakalama çabasına rağmen durdurulamadı. Kaçan hayvan, kot farkı nedeniyle yolun alt kısmında kalan Ali Aldemir'e ait evin çatısına düştü.

TAVANI DELİP SALONA SARKTI

Çatıdaki kiremitleri kıran boğa tavanı delerek salonun içine sıkıştı. Evde bulunanlar ani gürültünün ardından salona koştuğunda tavandan sarkan boğayla karşılaştı. Şaşkınlık içindeki aile derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İTFAİYE TAVANI KESEREK KURTARDI

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri tavanın bir bölümünü keserek asılı kalan boğayı bulunduğu yerden indirdi. Boğanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hayvanın çatıdan düşerken evde oluşturduğu hasar ise tespit ediliyor.

(DHA)