Firari bankacı 13 yıl sonra ABD'de yakalandı

Türkiye'de özel bir bankanın Güneşli Şubesi’nde portföy yöneticisi olarak görev yapan Derya Dikici, 2009-2011 yılları arasında yetkilerini kötüye kullandı. Dikici, şubede hesabı bulunan 7 kişinin hesaplarından yaklaşık 1.8 milyon dolar çekerek kayıplara karıştı.

2011 yılında hakkında "nitelikli zimmet" suçlamasıyla adli soruşturma açıldığını fark eden Dikici, Türkiye’den kaçarak izini kaybettirdi. 13 yıldır aranan firari bankacı, Nisan 2024’te ABD’nin Boston kentinde Amerikalı yetkililer tarafından gözaltına alındı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ: KENDİ İRADEMLE YAPMADIM

Türkiye’ye iadesi amacıyla yürütülen yargılama kapsamında hakim karşısına çıkan Dikici, mahkemede dikkat çeken savunmalarda bulundu. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Dikici, usulsüz bankacılık işlemlerini kendi iradesiyle gerçekleştirmediğini savundu.

Dikici mahkemedeki ifadesinde, söz konusu paraları petrol şirketi sahibi O.A.’nın baskısı ve yönlendirmesi doğrultusunda bu kişinin ailesine ait hesaplara aktardığını iddia etti.

ÖLÜM TEHDİDİ İDDİASI VE TELEFON KAYITLARI

Türkiye'den kaçış gerekçesine de değinen Dikici, firarının nedeninin zimmet soruşturması olmadığını öne sürdü. Batan paralar sebebiyle bahsi geçen aileden ölüm tehditleri aldığını iddia eden Dikici, bu tehditlere ilişkin telefon kayıtlarını delil olarak mahkemeye sundu.

FEDERAL MAHKEMEDEN EV HAPSİ KARARI

Dosyaya giren yeni delilleri değerlendiren ABD Federal Mahkemesi, Derya Dikici hakkındaki kararını açıkladı. Mahkeme, sunulan telefon kayıtları ve deliller doğrultusunda Dikici’nin tutukluluk halini kaldırarak, sanığın cezasını ev hapsine çevirdi. İade sürecine ilişkin yargılamanın ev hapsi şartlarında devam etmesine karar verildi.