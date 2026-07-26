Finlandiya'dan alıyorduk: Artık Erzurum'da üretilecek

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, sarıçam ibrelerinden elde edilen uçucu 'pinene' yağının üretimi için çalışma başlattı. Erzurum Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Finlandiya'dan ithal edilen yağın, milli ve yerli üretimi için çalıştıklarını belirtti.

Doğu'da sıkça rastlanan sarıçam ağaçlarının iğne yaprakları ve dallarından elde edilen, “pinene” adıyla bilinen uçucu yağın üretimi için harekete geçildi. Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışma çerçevesinde ilk adım olarak Erzurum’un Şenkaya ve Kars’ın Sarıkamış ilçelerindeki ormanlık alanlardan numuneler toplandı. Laboratuvarda uygulanan buharlaştırma ve yoğunlaştırma işlemleriyle pinene yağı çıkarıldı. Numuneler ilgili kurumlara gönderilerek kalite analizlerinden geçirildi ve olumlu sonuçlar alındı. Bunun üzerine Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi ile ortak bir proje hazırlığına başladı.

"PİYASAYA ARZ ETMEYİ PLANLIYORUZ"

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, şu ifadeleri kullandı:

"Sarıçamın ibresinden elde edilen pinene yağı denen bir uçucu yağ var. Bunu bölgemizden üretebilmek için Şenkaya ve Sarıkamış'taki ormanlık alanlardan örnekler aldık. Distilasyon ünitelerinde, bunların yağlarını çıkarttık. Sonra kaliteleri nasıl diye ilgili kuruluşlara göndererek bunların tahlillerini yaptırdık. Çok iyi sonuçlar aldık. Toplanma zamanı çok önemli olduğu için Atatürk Üniversitesi ile bir proje yapmak üzereyiz. Laboratuvar koşullarında hangi ay bu ibrelerdeki yağ oranı daha yüksekse, o ayı tam belirlemek üzere her ay örnekler alıp, laboratuvarlar koşullarında bunların yağlarını çıkarıyoruz. Bunlar neticelendikten sonra biz ORKÖY (Orman ve Köy İlişkileri) kapsamında gerekirse vatandaşımıza hibe ve kredi yoluyla bir distilasyon ünitesi kazandırıp, daha sonra bu sarıçamın ibrelerinden elde ettiğimiz uçucu yağı da çıkararak piyasaya arz etmeyi planlıyoruz."

"FİNLANDİYA'DA İTHAL ETTİĞİMİZİ ÖĞRENDİK"

Sarıçam uçucu yağının aromaterapi, gıda sanayi, diş macunu üretimi ve bazı ilaçların hammaddesi olarak kullanıldığını belirten Karakurt, "Yaptığımız araştırmada sarıçamdan elde edilen bu uçucu yağı, Finlandiya'dan ithal ettiğimizi öğrendik. Projemiz bittiğinde milli bir proje olacağını değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımıza, köylülerimize katma değer sağlayacağını düşünüyoruz. Orman bakımı sırasında kesilen ağaçların ibrelerini değerlendirerek, aynı üründen iki katma değer elde etmeyi planlıyoruz" diye konuştu. (DHA)