Fındık bahçelerini korumak için Samuraylar görevlendirildi!

Kahverengi kokarca, fındık meyvesinin içine hortumunu sokarak beslendiği için hem verimi hem kaliteyi düşüren istilacı bir zararlı. Hareketli ve geniş alanlara yayılmasıyla bilinen bu böceğe karşı kimyasal ilaçlama ise yeterli sonucu vermiyor. Bu nedenle bilim insanları biyolojik mücadeleye yöneldi.

Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü'nde çoğaltılan samuray arıları bu ay Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de doğaya bırakılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı TAGEM bünyesindeki enstitüde üretim çalışmaları son aşamaya geldi. Doğadan toplanan kahverengi kokarca yumurtaları eksi 80 derecede muhafaza ediliyor, ardından anaç samuray arılarına parazitletiliyor.

Samuray arısı, kokarca yumurtalarının içine kendi yumurtasını bırakıyor. Böylece kokarca yumurtasından kokarca değil samuray arısı çıkıyor. Bu şekilde istilacı kahverengi kokarcaların nesli daha yumurta aşamasında kırılmış oluyor.

İnsana zararı olmayan, sadece balla beslenen 2 milimetrelik bu küçük arılar, doğada kendi kendine çoğalarak mücadeleyi sürdürüyor.

SALIM ÖNCESİ GERİ SAYIM

Enstitü Müdürü Yusuf Bilgen, 2024'ten bu yana süren üretim programında salım öncesi hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. Bilgen, parazitleme işlemlerinin yüzde 90'ının bitirildiğini söyledi.

İlk salım 22 Haziran'da yapılacak. Arılar beş ilde belirli periyotlarla doğaya bırakılacak.

28 YUMURTANIN 26'SINDAN DİŞİ ARI ÇIKIYOR

Bitki Sağlığı Bölümü Başkanı Ebru Gümüş, parazitleme sürecinin ayrıntılarını anlattı. Cam tüpler içinde bir dişi samuray arısı, 12 günde tüm kokarca yumurtalarına kendi yumurtasını bırakıyor. Her kokarca yumurtasından bir samuray arısı çıkıyor.

Gümüş, üreme oranının oldukça yüksek olduğunu vurgulayarak "28'li yumurta paketlerini parazitlediğinde bunlardan 26 dişi, 2 erkek gibi yüksek oranda samuray arısı çıkıyor" dedi.

Doğaya salınan arıların kokarca yumurtalarını bulup parazitlemeye devam edeceğini belirten Gümüş, böylece hem kokarcanın popülasyonunun düşeceğini hem de samuray arısı nüfusunun artacağını ifade etti.

GÜNDE BİN PARAZİTLEME

Enstitüde günlük en az bin parazitleme işlemi gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda doğadan kahverengi kokarca toplama çalışmaları da sürüyor.

Gümüş, sadece 2 milimetre büyüklüğündeki samuray arılarının insanlara hiçbir zararı olmadığını belirtti. Arılar yalnızca balla besleniyor.

Küçük deney tüplerine bal damlalı kağıtlar konuluyor ve iki günde bir bal değiştiriliyor. Bakım aksarsa arıların parazitleme kapasitesi düşüyor.

(AA)