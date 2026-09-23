Taktik tutmadı: Şık giyinip tekneye bindiler ama yakalanmaktan kurtulamadılar
Muğla'da, yelkenli tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışan 12 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenlerin, dikkat çekmemek amacıyla günlük ve şık kıyafetler giymesi dikkat çekti.
Muğla’nın Milas ilçesi açıklarında, yelkenli bir teknede kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.
Edinilen bilgilere göre ekipler, önceki gün saat 14.00 sıralarında Milas açıklarında yelkenli bir teknede bir grup kaçak göçmenin bulunduğu yönünde bilgi aldı. İhbarın ardından bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, deniz üzerinde seyir halinde bulunan yelkenli tekneyi tespit etti.
ŞIK GİYİNİP TEKNEYE BİNDİLER AMA YAKALANMAKTAN KURTULAMADILAR
Teknede 4’ü çocuk 12 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Öte yandan, teknede yakalanan kaçak göçmenlerin giyim tarzları da dikkat çekti. Göçmenlerin, dikkat çekmemek amacıyla günlük yaşamda kullanılan şık kıyafetler giydiği görüldü. (DHA)