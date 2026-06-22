Film ve diziyi bıraktı: Ünlü yapımcı tiyatro salonu açıyor

Türk televizyonu ve sinema sektöründe uzun yıllardır yapımcı, senarist, cast direktörü ve oyuncu koçu olarak görev yapan Kenan Keloğlu, kültür ve sanat alanındaki yeni yatırımı için kolları sıvadı.

Bugüne kadar çok sayıda dizi, reklam filmi ve sinema projesinde görev alan Keloğlu, şimdi de kendi tiyatro salonunu açarak sahne sanatlarına kalıcı bir katkı sunmayı hedefliyor.

Edinilen bilgilere göre, hayata geçirilmesi planlanan tiyatro salonu yalnızca oyunların sahneleneceği bir merkez olmayacak. Proje kapsamında oyunculuk atölyeleri, senaryo yazım eğitimleri, çocuk ve yetişkinlere yönelik tiyatro kursları ile genç yeteneklerin keşfedilmesine yönelik çalışmalar da gerçekleştirilecek.

Uzun yıllardır tiyatro eğitmenliği, yapımcılık ve oyuncu koçluğu alanlarında faaliyet gösteren Keloğlu, yeni girişimiyle bağımsız tiyatro topluluklarına ve genç sanatçılara daha fazla alan açmayı amaçlıyor.

TİYATRO SOLONU İSTANBUL'DA OLACAK

Sektörde edindiği deneyimi sahne sanatlarına aktarmayı hedefleyen Keloğlu'nun, açmayı planladığı tiyatro salonunun İstanbul'da konumlanması ve çok amaçlı bir sanat merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Keloğlu'nun yakın çevresine, “Sanatın gelişebilmesi için yeni sahnelere ve genç yeteneklerin kendilerini ifade edebilecekleri alanlara ihtiyaç var. Bu projeyle hem üretimi hem de eğitimi destekleyen bir merkez oluşturmak istiyoruz” mesajını verdiği öğrenildi.

Televizyon ve sinema sektöründe; Leyla ile Mecnun, Geniş Aile, Öyle Bir Geçer Zaman ki ve İşler Güçler gibi yapımlarda çeşitli görevler üstlenen Keloğlu, yeni projesiyle tiyatro dünyasında da iz bırakmayı hedefliyor.

Tiyatro salonunun açılış tarihi, kapasitesi ve lokasyonuna ilişkin detayların önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.