Film gibi olay: TÜİK'ten gelen telefonu kapattı, para cezası yedi

Aydın'da film sahnelerini aratmayan trajikomik bir olay meydana geldi. Esnaflık yapan İbrahim Döngel, geçtiğimiz gün şahsi bir numaradan gelen telefonu açtı. Kendisini TÜİK görevlisi olarak tanıtan telefondaki şahıs, "Yılın ailesi seçildiniz, evinize gelip sizinle anket yapacağız" dedi.

18 BİN 991 TL CEZA

Telefon dolandırıcılığının arttığı bir dönemde yapılan arama karşısında şaşıran İbrahim Döngel anket talebi kabul etmedi.

İbrahim Döngel, TÜİK'ten arayan görevlinin telefonunu kapattıktan sonra gelen ceza bildirim uyarısı üzerine şahısla telefonda tartışınca evine 18 bin 991 TL ceza bildirim tebligatı geldi.

'RESMİ BİR YOLLA YAPILSIN'

Sosyal medya hesabından bir video paylaşarak yaşadıklarını anlatan Döngel, "Telefonu kapattım, 20 saniye sonra TÜİK'ten 18 bin 991 TL ceza mesajı geldi. 2 hafta sonra tekrar aradı. Bu sırada yanımda avukat arkadaşlarım da vardı. Ankete katılmazsam ceza uygulanacağını söyledi. Avukat arkadaşlarımın da önerisi ile resmi evrak istedik. Telefon dolandırıcılığının bu kadar yoğun olduğu ülkemizde bu tür anketlerin resmi yolla yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Son anda 18 bin 991 TL cezadan kurtulan Öngel, ankete katılmanın yasal bir zorunluluk olmasına anlam veremediğini de ifade etti.

TÜİK ANKETLERİNE KATILMAK NEDEN ZORUNLU?

TÜİK anketlerine katılmak, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'nun 54. maddesi uyarınca zorunlu.

TÜİK tarafından belirlenen anketlere katılım sağlanmaması veya yanlış bilgi verilmesi durumunda yasal süreç başlatılarak idari para cezası uygulanabilir.

TÜİK, genellikle ALO 124 hattı üzerinden vatandaşları arayarak veya SMS ile bilgilendirme yaparak anketleri gerçekleştirir.

Ayrıca TÜİK, anket süreçlerinde anne kızlık soyismi, banka veya kredi kartı bilgileri gibi özel verileri kesinlikle talep etmemekte.