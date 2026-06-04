Film gibi olay: Hesabında 1 trilyon lira gördü, hayatı kabusa döndü

Türkiye’de yaşayan Azerbaycan asıllı mucit ve iş insanı Ahmad Jahangard Takalo, film senaryolarını aratmayan bir olayla karşı karşıya kaldı. İş seyahati için gittiği Van'da bir markette alışveriş yaparken banka kartının hata vermesi üzerine şubeye giden Takalo, hesap bakiyesini gördüğünde gözlerine inanamadı.

Hesabına tam 999 milyar 999 milyon 999 bin 999 lira 99 kuruş yatırıldığını fark eden iş insanının hayatı, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) devreye girmesiyle bir anda altüst oldu.

MANYETİK HATA SANDI, HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Yaşadığı süreci anlatan Takalo, cumartesi günü kartları çalışmayınca ilk etapta telefonun manyetik alanından kaynaklı teknik bir sorun olduğunu düşündüğünü belirtti. Pazartesi sabahı bankaya gittiğinde ise gerçeği öğrendi. Hesabındaki kaynağı belirsiz para trafiği nedeniyle tüm hesapları MASAK tarafından bloke edilmişti.

Türkiye'de iki Ar-Ge şirketi bulunan Takalo, durumu "hem çok komik hem de çok korkunç" olarak nitelendirirken, benzer bir olayın 10 yıl önce Türkiye'ye ilk geldiklerinde annesinin de başına geldiğini söyledi. O dönem annesinin hesabına yatan 18 milyon liranın sahibinin hızlıca bulunup iade edildiğini belirten Takalo, bu kez karşı karşıya olduğu durumun çok daha büyük bir krize dönüştüğünü ifade etti.

"PARAYI KULLANABİLİYORMUŞUM GİBİ HERKES BORÇ İSTİYOR"

Hesabına yatan ve dokunamadığı 1 trilyon lira yüzünden huzurunun kaçtığını anlatan Takalo, şu sözlerle sitem etti:

"Hayatım 180 derece değişti. Telefon trafiğim o kadar arttı ki numaramı değiştirmek zorunda kaldım. Yeni numaramı kimseye vermememe rağmen yine de yoğun şekilde aranıyorum. Herkes para istiyor. Sanki bu parayı kullanabiliyormuşum gibi davranıyorlar. Maalesef bir anda herkes benimle akraba olmaya başladı. Normal hayatımı ve düzenimi çok özledim."

"1-2 AY DAHA SÜRERSE İFLAS EDEBİLİRİM"

Tüm hesaplarının dondurulması nedeniyle ticari faaliyetlerinin tamamen durma noktasına geldiğini vurgulayan Takalo, acil çözüm çağrısında bulundu. Şirket ve şahsi avukatlarının süreci yakından takip ettiğini belirten Takalo şöyle konuştu:

“Hesaplarımın açılmasını istiyorum. Tüm hesaplarım kapalı. Eğer bu süreç bir-iki ay daha devam ederse iflas etmeme neden olabilir. Tek temennim olayın bir an önce aydınlatılması, gerçeklerin ortaya çıkması ve normal hayatıma dönebilmem. Son olarak teşekkür etmek istiyorum. Çevremdeki bazı insanlar para talep etse de bazı dostlarım desteklerini esirgemedi. Van halkı da yaşadığım mağduriyeti görerek elinden geldiğince yardımcı oldu. Umarım bu korkunç olay en kısa sürede çözüme kavuşur.” (ANKA)