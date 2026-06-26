Fidan: NATO Zirvesi tarihi nitelikte olacak, savunma sanayisi özel gündemle ele alınacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'nın başkenti Ottawa'da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zirve hazırlıklarının yoğun şekilde sürdüğünü belirten Fidan, uluslararası jeopolitik gelişmeler nedeniyle Ankara'daki toplantının tarihi bir önem taşıdığını söyledi. Fidan, alınacak kararların yalnızca NATO'nun geleceğini değil, bölgenin güvenlik mimarisini de etkileyeceğini ifade etti.

Son yıllarda ittifakın en önemli gündem maddelerinden birinin savunma harcamalarının artırılması olduğunu vurgulayan Fidan, bu konunun artık tartışma olmaktan çıktığını belirterek, zirvede ülkelerin taahhütlerini ne ölçüde hayata geçirdiğinin değerlendirileceğini kaydetti.

SAVUNMA SANAYİSİ ZİRVENİN ÖNE ÇIKAN BAŞLIĞI OLACAK

Fidan, "Bu noktada savunma sanayi, NATO planlamalarında, NATO toplantılarında artık detay bir konu olmaktan çıkıp en üst düzeyde stratejik anlam ifade eden bir konu." dedi.

Fidan, "Dolayısıyla önümüzdeki ay Ankara'da yapılacak olan zirvede de savunma sanayiyle ilgili özel bir gündem olacak, özel etkinlikler olacak. Savunma Sanayi Başkanlığımız ve ilgili kurumlarımız, bu konuyla ilgili yoğun bir çalışma içerisinde." ifadelerini kullandı.

Liderler arasında yapılacak üst düzey stratejik ve siyasi görüşmelerin önemine dikkati çeken Fidan, NATO'nun geleceğine ilişkin farklı perspektiflerin nasıl uyumlaştırılacağı, transatlantik farklılıkların nasıl uzlaştırılacağı, tehdit algılamaları ve İttifakın hazırlık düzeyi gibi konuların zirvede ele alınacağını söyledi.

Fidan, bu tartışmaların yapıcı bir ortam içerisinde geçeceğinin altını çizerek, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kilit rol oynayacağına olan inançlarının tam olduğunu vurguladı.

KANADA İLE NÜKLEER ENERJİ İŞ BİRLİĞİ GÜNDEMDE

Basın toplantısında Kanada ile nükleer enerji alanındaki iş birliğine de değinen Fidan, Türkiye'nin artan enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer enerji yatırımlarını sürdürdüğünü söyledi.

Kanada'nın Darlington Nükleer Tesisi'ni ziyaret ettiğini hatırlatan Fidan, burada kullanılan ağır su reaktörü teknolojisinin dikkat çekici olduğunu belirtti. Bu sistemin zenginleştirilmiş uranyum kullanmadan güvenli şekilde çalıştığını ifade eden Fidan, Kanada ile bu alanda geliştirilen iş birliğinin Türkiye açısından önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin ikinci ve üçüncü nükleer santral projeleri için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Kanadalı yetkililer ve şirketlerle teknik temaslarını sürdürdüğünü söyledi.

VİZE VE ÇALIŞMA İZİNLERİ DE MASADAYDI

Fidan, Kanada ile yapılan görüşmelerde vize, çalışma izinleri ve göç süreçlerinin de ele alındığını belirtti. Kahramanmaraş depremlerinin ardından Kanada'nın Türk vatandaşlarına yönelik başlattığı oturum ve çalışma izni uygulamasının uzatılması konusunun da görüşmelerde gündeme geldiğini ifade eden Fidan, konunun mevkidaşıyla yapılacak ikinci görüşmede daha ayrıntılı şekilde değerlendirileceğini söyledi. (AA)