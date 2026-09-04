“Fidan Hoca” olarak tanınan Fidan Atalay’ın hesabına erişim engeli

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Aralarında Fidan Atalay, Alya Vural, Zeynep Çağış ve Ebru Naz Arman'ın da bulunduğu çok sayıda yetişkin içerik üreticisinin sosyal medya hesapları Türkiye'den erişime engellendi.

Alya Vural, Zeynep Çağış ve Ebru Naz Arman'ın X hesapları Türkiye'den görünmez hale getirilirken, Fidan Atalay'ın Instagram hesabının ise henüz Türkiye'den erişime kapatılmadığı belirtildi.

Erişime engellenen hesapların sahipleri arasında "Fidan Hoca" adıyla tanınan Fidan Atalay da bulunuyor. Atalay, Ağustos 2026'da "müstehcenlik" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

"Fraoula" adıyla bilinen Ebru Arman'ın ise Şubat 2026'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında adının geçtiği belirtildi.

"Zeydcarey" adıyla tanınan Alya Vural'ın da Şubat 2026'da OnlyFans'a yönelik yürütülen soruşturmada adının geçtiği aktarıldı.

Geçmişte kaybolduğu veya kaçırıldığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Zeynep Çağış da erişime engellenen hesapların sahipleri arasında yer aldı. Çağış, söz konusu iddiaları daha önce reddetmişti.