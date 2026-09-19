FETÖ'nün "mahrem izdivaç" ağına operasyon: 15 şüpheli tutuklandı

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Ankara merkezli 15 ilde FETÖ'nün kamu kurumlarındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 15'i tutuklandı. Operasyona ilişkin soruşturmanın dikkat çeken ayrıntısı ise örgütün "mahrem izdivaç" sistemi oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, örgütün kamu kurumlarında faaliyet gösteren mensuplarının evliliklerinin de örgütsel bir sistem içerisinde organize edildiğine ilişkin bilgi ve belgeler incelendi.

EŞ ADAYLARI İÇİN ÖZEL KAYIT TUTULMUŞ

Soruşturma kapsamında bir kadın örgüt mensubunun kullandığı belirtilen ByLock hesabına ilişkin tespit ve değerlendirme tutanağı incelendi. Bu incelemede, örgüt içerisindeki evlilik görüşmelerine ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Elde edilen bulgulara göre, örgüt mensuplarının evlilik süreçleri sözde "abi" ve "abla"lar tarafından takip ediliyordu.

Kadın örgüt mensupları hakkında yalnızca genel kişisel bilgilerin değil; aile ve eğitim durumları, fiziki özellikleri ve örgüt içerisindeki konumlarına ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı tespit edildi.

"ADAY HAVUZU" OLUŞTURULMUŞ

Soruşturmada, kadın örgüt mensuplarına ilişkin toplanan bilgiler doğrultusunda bir aday havuzu oluşturulduğu belirlendi.

Özellikle kamu kurumlarının mahrem yapılanmalarında görev alan örgüt mensupları için bu havuzdaki kişiler arasından uygun eş adaylarının seçildiği değerlendirildi.

Belirlenen kişilerin ise örgüt sorumlularının kontrolünde görüştürüldüğü tespit edildi.

Böylece evliliklerin bireysel tercihten ziyade örgütün belirlediği kriterler ve sorumluların yönlendirmeleri doğrultusunda organize edildiğine ilişkin bulgular soruşturma dosyasına girdi.

Soruşturmada ByLock içeriklerinin yanı sıra elde edilen diğer deliller de incelendi. Çalışmalar sonucunda aralarında 12 aktif kamu çalışanının bulunduğu 28 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 15 ilde MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 28 kişiden 26'sı yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 15'i tutuklandı. (DHA)