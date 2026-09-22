"FETÖ'nün izdivaççısı" iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü Fetullahçı Terör Örgütü hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütsel aidiyetin devamı için yapılan evlilikler olduğu tespit edildi. Kişilerin bilgilerini toplayıp aralarında bağlantı kuran ve yönlendiren örgütün izdivaç sorumluları olduğu iddiasıyla 13 kişi belirlendi ve 9'u yakalandı.

FETÖ'nün 'izdivaç sorumlusu' olarak adlandırdığı kişiler aracılığıyla adaylara ilişkin bilgilerin toplandığı ve kayıt altına alındığı tespit edildi.

YAŞ, EĞİTİM, FİZİKİ ÖZELLİK VE ÖRGÜTSEL KONUM KRİTERLERİ

Yapılan çalışmalarda, izdivaç faaliyetleri kapsamında kişilerin yaş, eğitim, meslek, memleket, aile yapısı, fiziki özellikleri ve örgütsel konumlarına ilişkin bilgilerin yanı sıra fotoğraflarının da temin edilerek aday havuzları oluşturulduğu belirlendi. Birbiriyle eşleştirilen kişilerin dijital platformlar üzerinden iletişime geçirildiği de kayıtlara geçti.

5 Mayıs'ta yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan ve örgütün izdivaç sorumlusu olduğu iddia edilen M.D.’nin dijital materyalleri incelendi. İncelemelerde aynı konumda olduğu düşünülen 13 isim daha bulundu.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul merkezli 8 ilde bulunan 13 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul’da 2, Ankara’da 1, Kocaeli’de 2, Karabük’te 2, Denizli’de 3, Gaziantep’te 1, Kayseri’de 1 ve Samsun’da 1 adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılığın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında;

FETÖ terör örgütünün örgütsel bağlılığı ve devamlılığı sağlamak amacıyla, mensuplarının evliliklerini örgütsel kriterler doğrultusunda yönlendirdiği ve bu kapsamda izdivaç sorumlusu/izdivaççı olarak adlandırılan şahıslar aracılığıyla adaylara ilişkin bilgilerin toplandığı ve kayıt altına alındığı tespit edilmiştir.

İzdivaç faaliyetlerinde şahısların yaş, eğitim, meslek, memleket, aile yapısı, fiziki özellikleri ve örgütsel konumlarına ilişkin bilgilerin yanı sıra fotoğraflarının da temin edilerek aday havuzları oluşturulduğu, uygun görülen şahısların bu kriterler doğrultusunda eşleştirildiği belirlenmiştir. Söz konusu faaliyetlerin dijital platformlar üzerinden oluşturulan gruplar aracılığıyla da yürütüldüğü tespit edilmiştir.

Bu kapsamda; 05.05.2026 tarihinde Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan örgütün İzdivaç sorumlusu olduğu değerlendirilen M.D. isimli şahsın dijital materyallerinin incelenmesi neticesinde, örgütün izdivaç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 13 şahıs tespit edilmiştir.

İlimiz merkezli 8 ilde bulunan toplam 13 adreste (İstanbul 2, Ankara 1,Kocaeli 2, Karabük 2, Denizli 3, Gaziantep 1, Kayseri 1, Samsun 1) şahısların yakalanmalarına, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 22.09.2026 günü eş zamanlı operasyon yapılmış olup, gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı"