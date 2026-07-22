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FETÖ'den ihraç edilen eski müdüre yeni soruşturma

Muğla'da yol yapım çalışması için bırakılan parke taşlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan, FETÖ'den ihraç eski ilçe emniyet müdürü U.Ç. adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde, yol yapım çalışmalarında kullanılmak üzere açık alana bırakılan iki palet kilit parke taşının çalınması üzerine güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

Olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen emniyet güçleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu belirlenen iki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ'den ihraç edilen eski müdüre yeni soruşturma - Resim : 1

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ FETÖ'DEN İHRAÇ ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin daha önce Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüğü görevlerinde bulunan, ancak FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen U.Ç. olduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Muğla Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan eski emniyet müdürü U.Ç. ve diğer şüpheli, haklarında uygulanan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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