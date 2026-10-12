Feti Yıldız yasadan yararlanacakların sayısını net olarak açıkladı! "Kasım sonuna kadar sonuç alınır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, iktidarın İmralı Süreci'ndeki son durumu açıkladı. Yıldız, "Kasım sonuna kadar sonuç alınır. Sonra da cezaevinde bulunan terör suçluları için işlemler başlar. Yaklaşık 2 bin 800 kişi yasadan yararlanacak" ifadelerini kullandı.

Sabah yazarı Yavuz Donat, sürece ilişkin son gelişmeler hakkında AKP'li Hüseyin Yayman ve Feti Yıldız ile yaptığı görüşmeleri yazdı. İki isimde İmralı'da Öcalan'ı ziyaret eden isimler arasında yer almıştı.

ÇIKACAK YASADAN 2 BİN 800 KİŞİ YARARLANACAK

MHP'li Yıldız, Kasım ayının sonuna kadar sonuç alınacağını ve sonrasında cezaevindeki terör suçlularının işlemlerine başlanacağını kaydetti. Meclis'te 467 oy ile kabul edilen yasadan 2 bin 800 kişinin yararlanacağını belirten Yılıdız, örgüt kurucularının bu yasadan faydalanamayacağının altını çizdi.

"Meclis'te 21 toplantı yapıldı... Bu maddelerin altı, kalın çizgilerle çizildi... Defalarca.

Her toplantı sekiz saat sürdü.

Herkesi dinledik... Herkes özgürce düşüncesini söyledi.

Şehit aileleri... Gazilerimiz... Sivil toplum örgütleri... Diyarbakır anneleri... Cumartesi anneleri... İş insanları... Akademisyenler... Vakıflar ve dernek temsilcileri... Hepsini Meclis'e davet ettik.

Söyleyecek sözü olan herkes, hiçbir kısıtlama olmadan konuştu.

Sonunda ortaya çıkan ve Meclis'te 467 oyla kabul edilen çerçeve yasa, muhteşem bir olay... Milletin iradesi.

Kasım sonuna kadar sonuç alınır.

Sonra da... Cezaevinde bulunan terör suçluları için işlemler başlar.

Yaklaşık 2 bin 800 kişi yasadan yararlanacak.

Ama... Şunu da herkes bilsin ki... Terör örgütünün kurucu kadrosu... 1984'ten bugüne kadar, sözde örgütün üst düzey yöneticileri... Ki... Sayıları 230 civarında... Kanundan faydalanmazlar."