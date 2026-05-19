Fethiye'de dalgıçlar 19 Mayıs için 8 metre derinlikte bayrak açtılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla deniz dibinde anlamlı ve görsel bir kutlama gerçekleştirildi. Profesyonel dalgıçlar, bayram coşkusunu suyun metrelerce altına taşıdı.

8 METRE DERİNLİKTE BAYRAK AÇTILAR

Fethiye’de faaliyet gösteren bir dalış merkezine bağlı profesyonel dalgıçlar Önder Diktaş, Berkay Çetin, Efkan Kardeş ve Bahri Kara, bayram kutlaması için özel bir dalış organize etti.

Dalgıç ekibi, ilçenin ünlü dalış noktalarından biri olan Afkule Manastırı mevkisindeki "Türk Hamamı" adlı noktada, 8 metre derinliğe tüplü dalış gerçekleştirdi.

MAVİ VATANDA TÖREN GEÇİŞİ

Deniz dibine ulaşan dalgıçlar, su altının büyüleyici atmosferinde Türk bayraklarıyla, deniz tabanında "tören geçişi" yaparak 19 Mayıs coşkusunu mavi vatanın derinliklerine taşıdı.

O anlar su altı kameraları tarafından da kaydedildi.

"HER YIL FARKLI BİR NOKTADA KUTLUYORUZ"

Dalış okulunun 2 yıldız eğitmeni Önder Diktaş, su altındaki törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Her yıl geleneksel olarak bu kutlamayı farklı noktalarda yaptıklarını belirten Diktaş, 19 Mayıs'ı mavi vatanın derinliklerinde kutlamanın kendileri için mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. (AA)