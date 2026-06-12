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Fethiye Körfezi'nde feribot teknelere çarpıp karaya oturdu!

Muğla Fethiye Körfezi'nde demirli olan "Rodon" feribotu, demirinin kopmasıyla sürüklenerek teknelere çarptı ve karaya oturdu.

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Fethiye Körfezi'nde feribot teknelere çarpıp karaya oturdu!
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Muğla'nın Fethiye Körfezi'nde demirli bulunan "Rodon" isimli feribot, demirinin kopması sonucu sürüklenerek karaya oturdu.

Sürüklenme esnasında çevredeki bazı teknelere çarpan boş feribotu kurtarmak için Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Liman Başkanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

DEMİRİ KOPUNCA SÜRÜKLENMEYE BAŞLADI

Yunanistan'ın Rodos Adası'na sefer yapan "Rodon" isimli feribot, Fethiye Körfezi'nde demirli bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle demirinin kopması sonucu kontrolsüz şekilde sürüklenmeye başladı.

TEKNELERE ÇARPARAK KIYIYA OTURDU

Yaklaşık 30 metre uzunluğundaki feribot, rüzgar ve dalgaların etkisiyle sürüklenme sırasında körfezde bulunan bazı teknelere çarparak zarar verdi. Feribot, çarpışmaların ardından kıyıya ulaşarak karaya oturdu.

Olay sırasında feribotta kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

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EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Karaya oturan feribotun bulunduğu yerden kurtarılması için ekipler tarafından bir çalışma başlatıldı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Muğla Fethiye
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