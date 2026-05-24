Fethiye Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda 3 kişi yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde evinin yakınlarında maskeli bir saldırganın ateş açması sonucu bacağından yaralanan Belediye Başkanı Alim Karaca’nın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında emniyet güçleri, saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişiyi kısa sürede ele geçirdi.

FETHİYE BELEDİYE BAŞKANI'NA SİLAHLI SALDIRIDA 3 KİŞİ YAKALANDI

CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Akarca Mahallesi’ndeki konutu civarında maskeli bir şahsın hedefi oldu.

Muğla Valisi İdris Akbıyık’ın açıklamalarına göre, belediye başkanının yanına yaklaşan genç yaştaki saldırgan silahını doğrulttuğu esnada Karaca şahsa müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında silahın ateş alması sonucu Karaca sol diz kısmından yaralandı.

Olayın ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Karaca’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Saldırı sonrası harekete geçildiğini duyuran Muğla Valiliği, olayın faillerine yönelik yürütülen çalışmaların sonuçlandığını duyurdu.

Yapılan resmi açıklamada; İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli operasyonu neticesinde, silahlı saldırıyı gerçekleştiren fail ile onunla birlikte hareket ettiği belirlenen toplam 3 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.

Gözaltına alınan şahısların sorgu işlemleri devam ederken, olayla ilgili adli sürecin titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.