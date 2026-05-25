Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırıda yeni gözaltı!

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan kişi sayısı 4'e çıktı

Akarca Mahallesi'ndeki evinin önünde Karaca'ya yönelik silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bir şüpheli daha gözaltına aldı.

TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Böylece ifade işlemleri devam eden 3 zanlı ile gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi. Öte yandan ekiplerin bir tabanca da ele geçirdiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 23 Mayıs'ta evinin çevresinde keşif yapan maskeli bir şüphelinin silahlı saldırısına uğrayarak ayağından yaralanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, saldırıyı gerçekleştiren zanlı ile onunla hareket ettiği ve kaçmasına yardım eden 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. (AA)