Ferdi Zeyrek'in vefatının birinci yılında Nurcan Zeyrek'ten açıklama: Hayatta olsaydı hukukun yanında olurdu

Manisa'da 74 yıl sonra tarihi bir siyasi başarıya imza atarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan, ancak bir kaza sonucu yaşamını yitiren Ferdi Zeyrek’in vefatının üzerinden bir yıl geçti. Bugün şehir genelinde düzenlenecek programlarla anılacak olan Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek hem adalet arayışlarına hem de eşinin Manisa için kurduğu yarım kalan hayallere dair önemli açıklamalarda bulundu.

"HİÇBİR ŞÜPHE KARANLIKTA KALMAYACAK"

Kazanın ardından gündeme gelen ihmal iddiaları ve kızı Nehir’in hafızalara kazınan adalet çığlığı hakkında konuşan Nurcan Zeyrek, hukuki sürecin peşini bırakmayacaklarını vurguladı.

Cumhuriyet'e konuşan Nurcan Zeyrek, adli sürece olan inançlarını koruduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kızım Nehir’in o haykırışı, aslında sadece bir evladın can acısı değil, adalete olan sarsılmaz talebimizin de ilk çığlığıydı. Ferdi’nin aramızdan ayrılmasına neden olan kazadaki tüm ihmal iddialarının sonuna kadar takipçisiyiz. Bilirkişi raporları ve hukuki süreç titizlikle ilerliyor. Hiçbir şüphenin karanlıkta kalmaması ve sorumluların hak ettikleri cezayı alması için bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu, Ferdi’nin mirasına olan borcumuzdur."

YARIM KALAN VİZYON VAKIFLA YAŞAYACAK

Ferdi Zeyrek’in kısa görev süresine rağmen Manisa’da büyük bir umut yeşerttiğini ifade eden Nurcan Zeyrek, eşinin en büyük hayalinin sosyal adalet olduğunu belirtti. "Ferdi, bu şehrin üzerindeki ölü toprağını attı" diyen Zeyrek, merhum başkanın projelerini hayata geçirmek için kurdukları vakıftan şöyle bahsetti:

"En büyük hayali; çocukların yatağa aç girmediği, kadınların sosyal ve ekonomik hayatın tam merkezinde yer aldığı, adil ve üreten bir Manisa inşa etmekti. Özellikle kırsaldaki çocukların eğitimde fırsat eşitliğine sahip olması onun en hassas noktasıydı. Onun yarım kalan o büyük vizyonunu, çocuklara ve kadınlara olan o büyük sevdasını yaşatmak, adını taşıyan vakıf ile yaşatmak şu an bizim en büyük ödevimiz."

"FERDİ HAYATTA OLSAYDI HUKUKUN YANINDA OLURDU"

CHP için verilen "mutlak butlan" kararı sonrası CHP lideri Özgür Özel’i çiçeklerle karşılamasına da değinen Nurcan Zeyrek, eşinin çizgisinden milim sapmadıklarını belirtti.

Zeyrek, "Ferdi, her şeyden önce hukukun üstünlüğüne ve parti içi demokrasiye inanan bir cumhuriyet sevdalısıydı. Genel Başkanımız Özgür Özel’i karşılamamız, adalete ve partimizin birleştirici gücüne olan inancımızın bir ifadesidir. Ferdi hayatta olsaydı, elbette hukuka uygun olacak her kararı hukuk devleti ilkesi gereği memnuniyetle karşılardı" dedi.