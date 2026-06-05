Fenomen Yakup TV tahliye oldu

Sosyal medyada “Yakup TV” adıyla tanınan fenomen Yakup Şahkulubey hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Bir süredir tutuklu bulunan fenomen ismin cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Gelişme kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, tahliye haberini veren isim Testo Taylan oldu.

Bir süre önce cezaevinden çıkan Testo Taylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gelişmeyi duyurdu.

"2 HAFTALIK BİR SÜREÇ YAŞANDI"

Açıklamasında, “İnsanlar şimdi ‘Nasıl hemen tahliye oldu? Daha dün tutuklanmadı mı?’ diye şaşıracak ama öyle değil. Bu durum basına 2 gün önce yansıdı. Gözaltına alındığı andan itibaren basında bir şey yoktu. Yaklaşık 2 haftalık bir süreç yaşandı” ifadelerini kullandı.

SİLİVRİ’DE OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Daha önce yaptığı açıklamada Yakup TV’nin Silivri Cezaevi’nde bulunduğunu söyleyen Testo Taylan, “İçeriden dostumu arattım. Yakup TV şu an Silivri’de, C17 koğuşunda” sözleriyle dikkat çekmişti.

HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLMİŞTİ?

Yakup Şahkulubey’in, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamaları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenilmişti.