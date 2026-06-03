Fenomen Yakup TV cezaevine gönderildi

Sosyal medya fenomeni Testo Taylan, bir tanıdığı aracılığıyla YakupTV’nin tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildiğine dair bilgi aldığını açıklamıştı.

Sosyal medyada “YakupTV” olarak bilinen Yakup Şahkulubey’in tutuklandığı öğrenildi.

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, yaptığı yayınlarla tanınan fenomen isim “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamaları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TESTO TAYLAN: "YAKUP TV ŞU AN SİLİVRİ'DE"

Bir süre önce cezaevinden çıkan Testo Taylan, "İlginç bir bilgi aldım" diyerek bugün yaptığı açıklamada "İçeriden dostumu arattım. Yakup TV şu an Silivri'de, C17 koğuşunda." ifadelerini kullanmıştı.

Kick platformunda açtığı canlı yayın içerikleriyle tanınan Yakup TV'nin de 20 gündür yayın açmadığı öğrenildi.