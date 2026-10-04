Fenomen Danla Bilic 9. kez ameliyat masasında! Sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sosyal medyanın tanınan isimlerinden Danla Bilic, geçirdiği estetik operasyonların ardından yaşadığı sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Yıllar önce yaptırdığı Aquafilling dolgusu nedeniyle çeşitli komplikasyonlar yaşayan Bilic, bir kez daha ameliyat masasına yattı.

6 SAAT SÜREN OPERASYON

Aquafilling dolgusu nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarından kurtulmak için operasyon geçiren Danla Bilic, ameliyatının 6 saat sürdüğünü açıkladı. Operasyonun ardından sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi veren fenomen, kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyledi.

Bilic paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Büyük ameliyatı artık kabul ettim. Canım Mete hocam da yaptı bile. 6 saat sürmüş. Kendimi gerçekten yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Öyle bir mutluluk... İyileşince aranıza döneceğim, biraz mola...”

“YALVARIYORUM, YAPTIRMAYIN”

Danla Bilic, daha önce yaptığı açıklamalarda Aquafilling dolgusu nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarını takipçileriyle paylaşmış ve bu işlemi yaptırmak isteyenleri uyarmıştı.

Dolgunun vücudunda yayıldığını ve enfeksiyona neden olduğunu belirten Bilic, “Yalvarıyorum, yaptırmayın” sözleriyle takipçilerine çağrıda bulunmuştu. Ünlü fenomen, vücudundaki dolgu maddesinden kurtulabilmek için yıllardır mücadele ettiğini ifade etmişti.

AMELİYAT SONRASI FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Bilic'in ameliyat sonrası yakın arkadaşı Cemalcan Canseven ile çekilen fotoğrafı da dikkat çekti. Fotoğrafta Bilic'in elindeki damar yolları ve vücuduna takılan drenler görülürken, ünlü fenomenin operasyonun ardından bir süre dinleneceği anlaşıldı.