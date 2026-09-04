Fenomen çift serbest kaldı: Kurtlar Vadisi müziğiyle paylaştı

TikTok'ta yayın yapan sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alınmıştı.

Binlerce kişinin izlediği yayınlarda ettikleri küfürler nedeniyle tepki çeken çift hakkında soruşturma başlatılmıştı. İhsan Yalçın'ın haberine göre, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alınan Cansum Kaya ile eşi Sinan Kaya serbest bırakıldı.

"BEN BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ" PAYLAŞIMI

Sinan Kaya serbest kalır kalmaz haberi TikTok hesabından paylaştığı "Devletimiz var olsun. Adalet yerini buldu" notlu fotoğrafla duyurdu.

Fotoğrafa eklediği müzik ise dikkat çekti. Kurtlar Vadisi müziğiyle paylaşım yapan Kaya, "Şişş sessiz dedim. Ben bitti demeden bitmez. Her şey yeni başlıyor" repliğine yer verdi.